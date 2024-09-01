Распутин, Достоевский, Леонов и еще 7 русских персонажей из аниме

Русские персонажи — частые гости в аниме. На экране встречаются самые разные герои из России: от простых учеников и мировых спортсменов до смелых защитников и космонавтов. Хотите поближе познакомиться с японской анимацией? Приезжайте на Фандом Фест ВКонтакте, который пройдет 14–15 сентября на московской площадке Main Stage. Там вы сможете встретиться с фанатами поп-культуры, насладиться яркими выступлениями и окунуться в мир косплея. Следите за обновлениями в официальном сообществе ВКонтакте. А пока собрали для вас десять персонажей из аниме, в которых с первого взгляда можно узнать своих соотечественников.
Алиса Кудзё («Аля иногда кокетничает со мной по-русски»)
Спортсменка, комсомолка и просто красавица, — сказал бы товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», проживай он в Японии. Алиса Михаиловна или Аля, как ее зовут в гимназии «Сэйрэй», — счетовод ученического совета и круглая отличница из России. В страну восходящего Солнца девушка с серебристыми волосами попала по обмену. Там она и познакомилась с однокурсником Кудзе Масачики.
Пользуясь плюсиками языкового барьера, девушка нет-нет, да скажет что-нибудь на русском, полагая что парень все равно не разберет ее тонкого флирта. Ах, если бы она знала, что во время разлуки Кудзе не просто подтянул знания великого и могучего, но и основал целый клуб, посвященный культуре, обычаям и даже кухни России.
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Семён Брежнев («Дюрарара!!»)
Внешность этого персонажа ну ни как не говорит о его русских корнях. Однако после более близкого знакомства с ним в этом не остается сомнений, несмотря на его крайне смуглый цвет кожи. Да и его имя Саймон — лишь адаптация, которая потребовалась во время проживания на западе. На самом деле бывшего военного из СССР Семёна Брежнева жизнь успела помотать. За плечами служба и в спецназе, и в рядах милиции, и не совсем законные делишки мелькали. Но на самом деле Сёма — настоящий добряк, пацифист и противник насилия. Устав от всего этого он осел в Токио.
Работа промоутером его ни капли не смущает. Стой возле ресторана да раздавай листовки со звучным названием «Русские Суши». При виде здоровяка мало кому приходит в голову устраивать беспорядки, но когда такое случается, Семен спешит остудить потасовку, а зачинщиков приглашает отведать суши с завернутым в рис борщем и красной икрой.
Андрей Калинин («Стальная тревога»)
А вот Андрей Сергеевич — бывший боец ГРУ — свято предан своему призванию. На страницах альтернативной истории, где Советский Союз все еще существует, Калинин сеет страх в сердцах супостатов. Поговаривают, что его суровый нордический нрав побаиваются даже в КГБ. А некоторые считают, что убить его просто невозможно.
За долгие годы службы Андрей получил звание майора. Классический пример русского героя, готов выстоять в самых экстремальных условиях. Особенно это касается холода — тут спецназовец чувствует себя как рыба в воде. Вместе с опекуном Сагарой, а по совместительству главным героем аниме «Стальная тревога», он бок о бок готов сражаться с мировым злом.
Виктор Никифоров и Юрий Плисецкий («Юри на льду»)
Впрочем, далеко не все русские персонажи имеют военное прошлое. Нередко можно почувствовать дань уважения нашим спортивным достижениям. Так героями аниме «Юри на льду» стали двое — чемпионы мужского одиночного фигурного катания. Виктор Никифоров — талантливый и рассудительный фигурист. Кропотливый труд и отточенная техника позволили ему стать пятикратным чемпионом мира на льду. Юрий Плисецкий не зря носит фамилию великой балерины. Он будто мужское воплощение Маи Михайловной, только на льду.
А еще, в свое время Юрий стал идолом среди японской молодежи, благодаря своей дерзости и отстраненности. И в его проявлении социофобии нет ничего странного, ведь весь свой огонь он дарит зрителям во время представления.
Юрий Леонов («Аргенто Сома»)
Этот участник космической программы по борьбе с пришельцами — далеко не главый герой произведения. Однако его собирательный образ напрямую связан с неоспоримыми достижениями в покорении космоса времен СССР. Имя взяли у Юрия Алексеевича Гагарина, а фамилию герой получил от Алексея Архиповича Леонова — первого в мире человека, вышедшего в открытый космос. Несмотря на свою второстепенность, персонаж не так-то прост. На нем завязан один из самых интересных твистов фантастической ленты.
Федор Достоевский («Великий из Бродячих Псов»)
Иногда выходцы из России играют роль антагонистов. Но справедливости ради, случается это куда реже западных фильмов, а к их образу зачастую относятся с должным уважением. Одним из прототипов такого стал русский классик Федор Михайлович Достоевский. Если отсечь принадлежность героя к преступным деяниям, внешне он чтит традиции своего происхождения: кафтан с меховым воротом, лиловая рубаха, красные сапоги по колено с заправленными в них белоснежными штанами и шапка ушанка. Ну, куда без нее.
Молодой человек крайне эрудирован. Он спокоен и уравновешен, разбирается в психологии, нередко философствует и способен запомнить все до мельчайших подробностей. Свою главную сверхсилу против врагов он называет «Преступление и наказание». Из-за этого многие думают, что он демон, но сам Федор предпочитает считать себя богом.
Григорий Распутин
Григорий Ефимович, пожалуй, самая колоритная и популярная личность в образе русского злодея. Аура загадочности и мистицизма так и манит японских аниматоров и игроделов. Суровый мужик и приближенный династии Романовых побывал и главой черных магов в игре Shadow Hearts: Covenant, и киборгом-выпивохой из Shin Megami Tensei, а в аниме «Кровь +» помогал обратить человечество в расу кровососов.
Даже всем известный Хаяо Миядзаки («Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо») приложил руку к оживлению русского крестьянина, работая над аниме «Люпен III: Из России с любовью». В этом эпизоде французский авантюрист охотится за золотом Романовых. Немудрено, что сокровища охраняет один из приближенных царской семьи.
Надя Русланова («Первый отряд»)
Если фильм нарисован не в Японии — это не аниме. Так скажет практически любой поклонник этой мультипликации. И все же не хотелось бы обходить стороной первое российское творение в данном жанре. Пионерка Надя Русланова — ясновидящая на службе советской разведки.
В пылу противостояния между СССР и Германией ей с огнем в сердце предстоит вызволить из потустороннего мира суперпионеров Ваню, Зину, Леню и Марата.
Иван Брагинский, он же Россия («Хеталия и страны Оси»)
Японцев рисом не корми, а дай очеловечить что-нибудь не совсем очевидное. Так появились герои юмористического аниме «Хеталия» — страны мира в образе людей с разными характерами. Россия здесь — самый что ни на есть «рубаха-парень». Высокий добродушный увалень, с ног до головы укутанный в пальто и обмотанный шарфом. Даже летом. Он миролюбив, но всегда непрочь подшутить над соратниками и бдительно наблюдает, если между странами возникают споры.
Звучит странно, но так Россия (по видению японцев) восполняет недостаток общения, ведь на родине Ивану всегда холодно и одиноко. А еще этот персонаж любит водку и всегда готов выкинуть что-нибудь безумное. Прыгнуть с самолета не надев парашют? Легко! Страховка нужна только трусам. Да и зачем, когда внизу есть огромный и мягкий снежный сугроб.