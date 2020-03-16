Сайт Research Snipers раскрыл подробности о процессоре Apple A14, который будет использоваться в линейке iPhone 12, которую Apple должна представить в этом году. Тактовая частота этого процессора впервые для чипов Apple превысит 3 ГГц.
По данным из бенчмарка Geekbench, Apple A14 работает с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц, что на 400 МГц больше, чем у процессора Apple A13 Bionic в линейке iPhone 11.
В одноядерном тестировании Apple A14 на 25% превосходит Apple A13 по производительности, а в многоядерном ещё сильнее — на 33%. Выросшая производительность положительно скажется на скорости запуска и работы интерфейса iOS и всех приложений.
Столь высокая производительность объясняется тем, что Apple перешла с 7-нанометрового на 5-нанометровый технический процесс. Производством нового процессора по заказу Apple занимается компания TSMC. Она начнёт массовое производство новых чипов в апреле.
Также известно, что Apple разрабатывает собственные процессоры для ноутбуков и компьютеров. Как и чипы серии Apple A, они будут основаны на вычислительных ядрах производства ARM.
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