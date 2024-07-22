Рассекречен дикий список ограничений для использования Samsung Galaxy Ring. Не такого будущего мы ждали!

Олег

Galaxy Ring


В сети появился перечень противопоказаний и ограничений, которые нужно учитывать владельцам новенького смарт-кольца от Samsung. Информацию собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, на точность работы Galaxy Ring могут повлиять самые разные факторы. Например, если рядом с кольцом будет магнит, то подсчет шагов будет некорректным; при этом неясно, какого рода и мощности должен быть магнитный предмет, способный повлиять на результаты измерений. В теории, даже смарт-часы могут иметь магнит внутри для зарядки, так что носить их на одной руке с кольцом нежелательно.

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Кроме того, Samsung рекомендует избегать длительного хранения Galaxy Ring в зарядном футляре, поскольку резиновые прокладки чехла могут оставить вмятины на корпусе кольца. А еще вместе с Galaxy Ring нельзя носить металлические кольца на том же или соседних с ним пальцах. И, наконец, самое любопытное: пользователю Galaxy Ring нельзя поднимать тяжести руками, так как тяжелый твердый предмет может повредить кольцо или даже пальцы. То же касается тренажеров для физических упражнений.

Samsung предупреждает, что даже при бытовом домашнем ношении на Galaxy Ring могут появляться небольшие сколы и царапины, которые не покрываются гарантией, и рекомендует носить кольцо на той руке, которой вы реже всего что-то делаете. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+1585
tellurian
Носить только во сне ;)
Сегодня в 12:42
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+143
Ivan Ivanov tellurian
и рекомендует носить кольцо на той руке, которой вы... не пользуетесь.
Подойдет пациентам с гемиплегией
Сегодня в 14:41
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