Рассрочка на товары в России станет беспрецедентно выгодной с 1 апреля 2026 года

Фото: GrokСогласно источнику, с 1 апреля 2026 года цена договора рассрочки всегда будет равна стоимости товара, благодаря чему компании не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разную цену на покупку в рассрочку и за наличные.
Власти РФ вводят единые правила для сервисов рассрочки, которые вступят в силу весной текущего года. О них пишет ТАСС.
Власти РФ вводят единые правила для сервисов рассрочки, которые вступят в силу весной текущего года. О них пишет ТАСС.
Еще одно нововведение — ограничение размера штрафов за просрочку. Теперь взыскание не сможет быть больше, чем 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Причем информация о рассрочках дороже 50 тысяч рублей будет передаваться в бюро кредитных историй.
Третье нововведение — гражданин сможет погасить рассрочку досрочно полностью или частично без комиссии.
Также с 1 апреля 2026 беспроцентная рассрочка не сможет быть длиннее, чем на 6 месяцев, а с с 1 апреля 2028 года — 4 месяца. Это касается только специальных сервисов рассрочки и не затрагивает прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара поэтапно; однако многие ритейлеры и маркетплейсы имеют свои сервисы рассрочки.