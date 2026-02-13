Top.Mail.Ru

Рассрочка на товары в России станет беспрецедентно выгодной с 1 апреля 2026 года

Олег
Фото: Grok

Власти РФ вводят единые правила для сервисов рассрочки, которые вступят в силу весной текущего года. О них пишет ТАСС. 

Согласно источнику, с 1 апреля 2026 года цена договора рассрочки всегда будет равна стоимости товара, благодаря чему компании не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разную цену на покупку в рассрочку и за наличные.

Еще одно нововведение — ограничение размера штрафов за просрочку. Теперь взыскание не сможет быть больше, чем 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Причем информация о рассрочках дороже 50 тысяч рублей будет передаваться в бюро кредитных историй. 

Третье нововведение — гражданин сможет погасить рассрочку досрочно полностью или частично без комиссии. 

Также с 1 апреля 2026 беспроцентная рассрочка не сможет быть длиннее, чем на 6 месяцев, а с с 1 апреля 2028 года — 4 месяца. Это касается только специальных сервисов рассрочки и не затрагивает прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара поэтапно; однако многие ритейлеры и маркетплейсы имеют свои сервисы рассрочки. 
ТАСС
