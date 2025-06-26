Берегите кошельки! Расставаться с деньгами на Wildberries станет ещё проще и приятнее

Wildberries начал тестирование персонального ИИ-ассистента, встроенного в мобильное приложение. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, чат-бот призван кардинально упростить поиск и выбор товаров для пользователей. Первыми доступ к новинке получат участники закрытого теста, затем его откроют всем покупателям.
По словам разработчиков, это первый шаг к созданию полноценного цифрового консультанта, который «будет знать пользователя не хуже личного шопера». Разработка — часть масштабной стратегии Wildberries по интеграции ИИ во все сервисы экосистемы. Ранее компания уже внедрила поиск по фото, нейросеть для генерации описаний товаров и виртуальную фотостудию.