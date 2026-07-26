Ray-Ban, подвинься! Названы точные сроки анонса умных очков Apple Glass

Авторитетный инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple планирует представить свои первые умные очки на конференции WWDC 2027, а полноценный релиз устройства для покупателей ожидается ближе к концу того же года. Но внутри компании пока продолжаются споры о ключевой особенности будущего гаджета — должна ли в нем вообще быть встроенная камера.По данным Гурмана, устройство под кодовым названием N50 разрабатывается командой Apple Vision. Главным приоритетом для инженеров и маркетологов стала защита конфиденциальности пользователей. Apple не хочет повторять проблемы умных очков Ray-Ban, которые столкнулись с критикой из-за случаев скрытой съемки людей в общественных местах.Разработчики рассматривают несколько вариантов. Один из них предполагает сохранение камер, но с серьезными ограничениями: они не будут использоваться для фото и видео, а только для работы функций искусственного интеллекта — например, распознавания объектов и окружающего пространства. Второй вариант полностью исключает камеры, оставляя только управление Siri, прослушивание музыки и звонки без использования рук.При этом Apple понимает, что отсутствие камеры сделает устройство менее привлекательным. Именно возможность быстро снимать видео от первого лица стала одной из главных причин популярности умных очков Ray-Ban. Пользователи используют их для записи путешествий, семейных событий и спортивных моментов без необходимости доставать смартфон.Чтобы избежать проблем, Apple планирует сделать упор на обработку данных непосредственно на устройстве, отказаться от распознавания лиц и не использовать системы постоянного анализа окружения без явного уведомления пользователя. Компания также не хочет повторять ситуацию со скандалом вокруг Siri, когда сторонние подрядчики получили доступ к части голосовых записей на HomePod.Интерес к умным очкам в последние годы растет, но вместе с ним появляются и ограничения. В некоторых местах уже вводятся запреты на использование таких устройств из-за опасений скрытой съемки. Отметим, что в России такие гаджеты можно использовать, поскольку они уведомляют о съёмке мигающим светодиодом (по сути, это не скрытая съёмка). Однако публиковать видео без согласия людей, попавших в кадр не рекомендуется.Изначально первые умные очки Apple должны были выйти раньше, но компания перенесла сроки, чтобы доработать концепцию. Отметим, что на прошлой неделе Samsung показала свои очки с камерами и Gemini, но пока даты начала продаж нет.