«Райффайзен» сломался

Олег

Райф


Мобильное приложение банка «Райффайзен» стало работать нестабильно. Пользователи видят уведомление о сбое и просьбу подождать.

Похоже, приложение не «легло» полностью, поскольку через раз в него всё-таки можно зайти. Однако на странице входа отображается предупреждение о проблемах с доступом, а в некоторых случаях прогрузка главной страницы личного кабинета занимает длительное время. Также в большинстве случаев не прогружаются сториз.

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Райф

Банк пока не комментировал сбой и не сообщал, когда он будет устранен. Стоит учитывать, что любые операции сейчас могут заглючить. 

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Источник:
frankmedia
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Комментарии

tellurian
+1452
tellurian
Ддосят видно
20 минут назад
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