«Райффайзен» сломался



Мобильное приложение банка «Райффайзен» стало работать нестабильно. Пользователи видят уведомление о сбое и просьбу подождать.



Похоже, приложение не «легло» полностью, поскольку через раз в него всё-таки можно зайти. Однако на странице входа отображается предупреждение о проблемах с доступом, а в некоторых случаях прогрузка главной страницы личного кабинета занимает длительное время. Также в большинстве случаев не прогружаются сториз.







Банк пока не комментировал сбой и не сообщал, когда он будет устранен. Стоит учитывать, что любые операции сейчас могут заглючить.