«Райффайзен» умер в России

Олег

Райф


Мобильное приложение банка «Райффайзен» отказывается работать. Его пользователи жалуются, что утилита показывает ошибку на этапе авторизации по код-паролю / Face ID. Как следствие, совершать платежи, переводы и любые другие действия не получается.

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Райф

Судя по всему, сбой затронул приложения на iOS и Android, а у некоторых пользователей не работает даже веб-интерфейс. Сам банк пока не комментировал проблему. Причины и сроки устранения её тоже неизвестны. 

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