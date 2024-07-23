«Райффайзен» умер в России



Мобильное приложение банка «Райффайзен» отказывается работать. Его пользователи жалуются, что утилита показывает ошибку на этапе авторизации по код-паролю / Face ID. Как следствие, совершать платежи, переводы и любые другие действия не получается.











Судя по всему, сбой затронул приложения на iOS и Android, а у некоторых пользователей не работает даже веб-интерфейс. Сам банк пока не комментировал проблему. Причины и сроки устранения её тоже неизвестны. Судя по всему, сбой затронул приложения на iOS и Android, а у некоторых пользователей не работает даже веб-интерфейс. Сам банк пока не комментировал проблему. Причины и сроки устранения её тоже неизвестны.