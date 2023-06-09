«Райффайзенбанк» ввёл комиссию 50% на переводы в долларах. Скоро и в других банках?

Александр


Фото: Unsplash

По данным «Интерфакса», «Райффайзенбанк» собирается ввести комиссию в размере 50% при зачислении долларов на счета физлиц переводами из других банков. Иными словами, если вы клиент «Райффайзенбанк», и кто-то переведёт вам доллары из другого банка (не важно, российского или зарубежного), до вас дойдёт лишь половина суммы, а другую половину банк оставит себе в качестве платы за эту услугу.

Новые условия вступят в силу с 20 июля 2023 года. Впрочем, предусмотрено послабление — комиссия не может превышать 500 долларов, то есть 50% будет списываться при зачислении перевода до 1000 долларов, а если клиенту отправили больше 1000 долларов, комиссия формально будет ниже.

«В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — сообщил «Райффайзенбанк».

Не исключено, что вслед за «Райффайзенбанком» заградительная комиссия на переводы в иностранной валюте появится и в других банках. 5 июня Тинькофф» начал брать комиссию 1% при пополнении счёта наличными в долларах и евро через банкоматы и кассово-инкассаторский центр.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Российские карты Visa, MasterCard и «МИР» снова заработали за границей
В России почти не осталось банков, выпускающих карты, которые работают за границей
Вот зачем нужна банковская карта UnionPay после ухода Visa и MasterCard
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Обои на телефон: близняшки из Atomic Heart
Таксист раскрыл секрет «Яндекса»: чем ярче солнце, тем выше коэффициент
Производительность компьютера в играх падает на 20-30% всего из-за одной настройки
Xiaomi представила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank. Он очень дешёвый, но поразительно уникальный

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу