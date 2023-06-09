«Райффайзенбанк» ввёл комиссию 50% на переводы в долларах. Скоро и в других банках?

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По данным «Интерфакса», «Райффайзенбанк» собирается ввести комиссию в размере 50% при зачислении долларов на счета физлиц переводами из других банков. Иными словами, если вы клиент «Райффайзенбанк», и кто-то переведёт вам доллары из другого банка (не важно, российского или зарубежного), до вас дойдёт лишь половина суммы, а другую половину банк оставит себе в качестве платы за эту услугу.
Новые условия вступят в силу с 20 июля 2023 года. Впрочем, предусмотрено послабление — комиссия не может превышать 500 долларов, то есть 50% будет списываться при зачислении перевода до 1000 долларов, а если клиенту отправили больше 1000 долларов, комиссия формально будет ниже.
«В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — сообщил «Райффайзенбанк».
Не исключено, что вслед за «Райффайзенбанком» заградительная комиссия на переводы в иностранной валюте появится и в других банках. 5 июня Тинькофф» начал брать комиссию 1% при пополнении счёта наличными в долларах и евро через банкоматы и кассово-инкассаторский центр.