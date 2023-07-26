«Райффайзенбанк» ввёл жёсткие ограничения на операции с иностранной валютой

Александр


Фото: Unsplash

«Райффайзенбанк» с 1 августа 2023 года приостановит покупку долларов и евро у физических лиц через кассы. Кроме того, организация повысит комиссию за внесение наличных рублей в кассы на сумму до 200 тысяч рублей.

«С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов — физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты — надежность и защита интересов клиентов», — говорится на сайте банка.

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Валютные переводы и конвертация валюты по-прежнему будут доступны в мобильном приложении и на сайте банка. Комиссия при внесении суммы до 200 тысяч рублей через кассу составит 1%, но не менее 300 рублей; при внесении на счёт суммы, превышающей 200 тысяч рублей, комиссия не взимается.

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Комментарии

+4738
Carter_Mayers
Вот и последний банк, который и счета в валютах открывал и проблем особых с обменом не было. Теперь походу всё, друг уже начал рвать на себе волосы и пришлось рейс из-за этого перенести, пока варианты искать будет другие. Где открыть счёт и как быть дальше тем, кто например ходит в море в зарубежных конторах и получается в долотах/евро вообще не очень понятно.
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