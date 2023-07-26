«Райффайзенбанк» ввёл жёсткие ограничения на операции с иностранной валютой

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«Райффайзенбанк» с 1 августа 2023 года приостановит покупку долларов и евро у физических лиц через кассы. Кроме того, организация повысит комиссию за внесение наличных рублей в кассы на сумму до 200 тысяч рублей.



«С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов — физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты — надежность и защита интересов клиентов», — говорится на сайте банка.





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Валютные переводы и конвертация валюты по-прежнему будут доступны в мобильном приложении и на сайте банка. Комиссия при внесении суммы до 200 тысяч рублей через кассу составит 1%, но не менее 300 рублей; при внесении на счёт суммы, превышающей 200 тысяч рублей, комиссия не взимается.