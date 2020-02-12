После выхода «слишком многоядерных» процессоров AMD Ryzen компьютеры получили новый толчок к росту производительности, и многие из пользователей, которые годами сидели на каких-нибудь 4-поточных Core i3, начинают чувствовать себя уже не очень уютно в играх и рабочих задачах. Обычно апгрейдить такие ПК большого смысла уже нет, а вот сборка нового производительного решения сейчас влетает в копеечку, так что появляется вполне понятное желание сэкономить. И сегодня мы поговорим о тех комплектующих, экономить на которых нежелательно и даже опасно.
Блок питания — защитник вашего ПК
И хотя уже несколько лет технические сайты настоятельно рекомендуют не экономить на БП, до сих пор хватает сборок, где он куплен буквально на сдачу от мышки. Стоит понимать, что блок питания — это единственный компонент компьютера, который защищает нежные комплектующие от суровых реалий наших энергосетей. Только он может сгладить скачки напряжения, только он может сформировать точные напряжения для материнской платы или видеокарты, и только он может предотвратить пожар, выключившись при коротком замыкании.
Да-да, мем про блоки питания KCAS.
Дешевые блоки питания обычно лишены даже базовых защит, поэтому выход их из строя от выключения света — это вопрос времени. И проблема в том, что БП не любят уходить одни — они с большим удовольствием прихватят за собой в компьютерный рай парочку других комплектующих. Более того, дешевые блоки питания зачастую не способны выдавать нужную мощность, что опять же может вылиться в сбои и зависания ПК. Как же выбрать хороший блок питания для своей сборки? В интернете существует таблица, в которой собраны проверенные блоки питания от начального до топового уровня. Соответственно, оценив уровень вашей сборки и рассчитав с помощью калькуляторов необходимую мощность, можете заглянуть в эту таблицу и найти подходящие вам решения.
Корпусные вентиляторы — не экономьте на охлаждении
Еще один компонент ПК, про который многие забывают — это корпусные вентиляторы. А после чего удивляются, а чего это моя RTX 2080 с трехвентиляторным охлаждением греется до 80 градусов в стоке. Проблема тут в том, что все компьютерные комплектующие охлаждаются лишь тем воздухом, который есть в корпусе, то есть в относительно небольшом замкнутом пространстве. И в него же они выбрасывают теплый воздух. Так что чем выше температура в корпусе — тем менее эффективно будут работать системы охлаждения, и тем выше будут итоговые температуры CPU и GPU.
Восемь вентиляторов, конечно, перебор, но суть отражена верно.
Поэтому, если вы собираете себе что-либо мощнее простенького ПК на Ryzen 3 со встроенной Vega — озаботьтесь о хорошей вентиляции корпуса. Разумеется, это не значит, что вы должны навесить на каждый его сантиметр по вентилятору, нет. Но хотя бы по одной «вертушке» на вдув спереди и выдув сзади должны присутствовать.
Материнские платы — не лишайте себя дальнейшего апгрейда
При покупке материнских плат выделяются две четкие категории пользователей, о которых мы и поговорим. Первая вполне понятна: «сейчас денег на нормальный процессор нет, пересижу на слабеньком, а через год обновлюсь». Вторая интереснее: «раз плата за 3 тысячи рублей совместима с моим 16-ядерным Ryzen, значит нет смысла переплачивать за что-то дороже».
Первый вариант действительно хорош, если у вас не хватает денег на всю сборку сразу, а какой-никакой ПК все-таки нужен. В таком случае можно взять самый простой CPU для своего сокета за пару-тройку тысяч рублей, и через год заменить на что-то более мощное, а старый процессор или оставить запасным, или продать, потеряв от силы тысячу рублей. Какая тут кроется проблема? Зачастую в такие сборки берутся еще и максимально простые материнские платы. Соответственно, с простеньким процессором такая плата работает на ура, а после перехода на что-то более мощное начинают появляться проблемы.
И тут мы плавно переходим к второму случаю, когда пользователи пихают 16-ядерный Ryzen 9 3950X в платы на простеньком чипсете A320. И здесь я скажу одну удивительную вещь: совместимость процессора с платой на официальном сайте... не гарантирует, что он будет стабильно на ней работать. Как уже писал раньше, производители плат массово нарушают спецификации AMD и Intel, причем временами добавляют такую совместимость, которую производители процессоров не одобряют.
За примерами ходить далеко не нужно. Например, AMD четко говорит: процессоры Ryzen 3000 не совместимы с чипсетом A320. Что делает та же ASRock? Правильно, выпускает BIOS для плат с ним, в котором поддержка этих процессоров есть. Intel заявляет, что процессоры Core i 9-ого поколения не совместимы с DDR3. Что делает Gigabyte? Выпускает плату H310M DS2V DDR3, название которой говорит само за себя.
В общем и целом, AMD поддержку Ryzen 3000 даже некогда топовым чипсетом X370 не гарантирует — решают тут производители материнских плат. Чего уж говорить про младший A320.
Так что при выборе платы, даже если вы сейчас берете простенький 2-ядерный CPU, учитывайте дальнейший апгрейд. Во многих обзорах платы зачастую проверяют сразу на топовых процессорах, смотря на нагрев зоны питания и стабильность работы, и если на выбранном вами решении есть какие-либо проблемы с мощными CPU, то это повод от нее отказаться. Ну и разумеется я уже не говорю о том, что на дешевых платах зачастую есть лишь два слота под ОЗУ и один разъем M.2, то есть для апгрейда памяти придется «выкидывать» одну или обе планки, а подключение второго быстрого SSD будет просто невозможно.
Корпуса — забудьте про коробки из-под апельсинов
Корпус — это такой элемент ПК, который зачастую может пережить не один апгрейд материнской платы. Все дело в том, что стандарт ATX не менялся уже больше десяти лет, и нет никаких подвижек в сторону его изменения. Поэтому, собирая себе первый ПК, заранее подумайте о будущем.
Это сейчас вам ширины корпуса хватает, чтобы влез боксовый кулер для Intel Pentium. А потом вы будете долго и мучительно подыскивать кулер, который сможет охладить ваш Core i7 при высоте всего 120 мм. Это сейчас у вас интегрированная видеокарта, а потом вы будете пилить стойку корпуса, чтобы запихнуть длинную 300-миллиметровую AMD RX 5700 XT. Это сейчас вам вообще не нужно дополнительное вентилирование корпуса, а потом вы будете думать, куда же поместить корпусные вентиляторы.
Ну подумаешь слегка не влезла, пассатижи помогут. Кстати, кулер на CPU тоже установлен эпично.
Продолжать так можно долго, смысл, я думаю, понятен. Если вы не собираете офисный ПК, который не будет апгрейдиться ближайшие лет 5, не экономьте на корпусе. Разумеется, никто не призывает вас брать гробы за пару десятков тысяч рублей, нет — но взять хорошее решение за 3-4 тысячи, куда влезут и суперкулеры, и длинные видеокарты, и еще место под радиатор СВО останется, вполне себе можно.
Видеокарты — не берите решения, проще референсных версий
В случае с процессорами компании, которые их производит, сами их и продают. А вот с видеокартами все сложнее: Nvidia и AMD продают графические процессоры сторонним производителям, так что версий одной и той же видеокарты может быть несколько десятков, причем разброс цен может быть до полутора раз и слабо отражать реальную разницу между решениями одной линейки.
И с современными Nvidia RTX получилась забавная ситуация: сама компания Nvidia полностью отказалась от турбинного охлаждения, перейдя на два вентилятора. Такой ход понятен, если учитывать то, что тепловыделение RTX 2000 выросло по сравнению с аналогичными моделями GTX 1000: уже тогда было понятно, что турбины не справляются с охлаждением, ибо GPU грелись свыше 80 градусов, а шум был как от взлетающего рядом самолета.
Турбинный ужас стоит дороже топовой трехвентиляторной версии от MSI.
Однако у такого охлаждения есть плюс — оно дешевое, поэтому на рынке хватает видеокарт линейки RTX 2000 с турбинами. Причем ладно бы они были самыми дешевыми, так нет, зачастую есть решения с лучшим охлаждением и дешевле. Брать такие видеокарты, очевидно, не стоит: они будут работать на пределе допустимых температур, зачастую сбрасывая частоты и радуя вас постоянным гулом. В общем и целом, при выборе видеокарты принцип таков: не берите решения, проще референсных версий, ибо на них производители экономят уже недопустимо много.
Оперативная память — забудьте про одноканальный режим работы
Любой современный процессор умеет работать как минимум с двумя каналами ОЗУ, то есть две планки памяти будут выдавать скорость почти вдвое выше, чем одна. Очевидно, это серьезно сказывается на производительности процессора в тяжелых задачах, так как он быстрее получает доступ к нужным ему данным.
Однако до сих пор встречаются сборки, где вместе с достаточно мощным 6-ядерным Core i5-9400F сиротливо стоит одна планка на 8 ГБ, ибо пользователю больше не нужно, а две плашки по 4 ГБ стоят дороже. Тут стоит понимать сразу три вещи: во-первых, разница в цене между 1x8 ГБ и 2х4 ГБ крайне незначительна, в пределах нескольких сотен рублей. Во-вторых, двухканальный режим работы может поднять производительность при рендеринге и в играх на 15-25%, что достаточно значительно.
Мало-мальски нормальные современные платы имеют 4 слота под ОЗУ DDR4, поэтому можно смело наполнять половину из них планками по 4 ГБ.
Ну и в-третьих, не стоит бояться забивать слоты небольшими планками — если вы послушались моего совета в разделе материнских плат, то у вас на плате есть 4 слота под память. И даже если вы заняли два из них планками по 4 ГБ, у вас все еще остаются два других слота, в которые вы можете поставить еще суммарно 64 ГБ ОЗУ, и она будет работать в двухканальном режиме с первыми планками, а итоговый объем будет аж 72 ГБ — с высокой долей вероятности этого вам хватит заглаза на ближайшие лет 5.
Так что если вы не берете Mini-ITX плату с двумя слотами под ОЗУ, и у вас стоит выбор, 1х8 ГБ или 2х4 ГБ — смело берите второй вариант.
Процессорный кулер — берите с запасом
Интересный факт: тепловыделение современных топовых процессоров, если мы не берем экстремальный разгон, уже десятилетие колеблется около 100 Вт. Почему? Да потому что это та тепловая мощность, которую можно отвести от процессора без применения каких-либо серьезных систем водяного охлаждения и гигантских суперкулеров. Более того, если посмотреть на крепления кулеров у разных сокетов, то можно обнаружить, что они тоже не меняются годами: вы без проблем установите кулер, охлаждавший ваш Core i3 1-ого поколения (LGA1156), на плату с Core i9-9900K (LGA1151v2), а ведь между ними десять лет. Более того — новый сокет LGA1200 под Core i 10-ого поколения, которые еще даже не вышли, также будет совместим со старыми кулерами для процессоров Intel.
Только вдумайтесь: всего 4 крепления обеспечивают совместимость со всеми процессорными сокетами, выпущенными за последние 15 лет, от одноядерных Sempron на AM2 до 18-ядерных Core i9 на LGA2066.
Так что кулер, как и корпус, это еще один долгоживущий элемент ПК, и его также имеет смысл брать с запасом. Даже если ваш текущий Core i3-8100 отлично охлаждается боксовым кулером — имеет смысл доплатить тысячу рублей хотя бы за среднеуровневую «башенку» от DEEPCOOL: таким образом вам не нужно будет после апгрейда на какой-нибудь Core i7-9700 покупать еще и новый кулер.
В общем и целом, я наверное скажу прописную истину, но экономия должна быть разумной, с оглядкой на будущее, ведь компьютеры именно этим выгодно отличаются от консолей и ноутбуков: здесь можно проапгрейдить абсолютно все — если вы, конечно, с умом соберете первоначальный ПК.
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У нас есть подкаст и его видео-версия
на i7 с 2060? Отличный конфиг (нет). За эти деньги собирается 3600 с 5700, и в играх радеонка будет куда быстрее жирафа.
проц я так понимаю обычный i7-8700? И что вас удивляет? На B365 идут минимум 4 плюс 1 фаза питания, плюс проц работает скорее всего в рамках 65 Вт, а в играх и того меньше с учетом далеко не лучшей видеокарты.
Давайте снова поиграем в угадайку — у вас i7-2600 или i7-3770. Оба не дотягивают до 4 ггц и реально жрут по 60-70 вт. B75 опять же не был самым дешманским, был еще H61, так что опять же 4 фазы скорее всего есть. Ну и почему должны быть проблемы?
Разумеется, потому что вы ставите народу самые невыгодные процы — неразгоняемые core i7, плюс судя по всему на них ничего тяжелее игр не запускается.
Поясню: я в статье говорю про настоящие топы, то есть разгоняемые 6 ядерные процессоры от Intel и AMD. Для них сотня ватт под нагрузкой — это далеко не потолок. И дешманские платы с 3-4 фазами без радиаторов банально выгорают с ними за пару месяцев работы.
Пара кадров?) Мне недавно было интересно и я решил сравнить i7-2600K в стоке с 1333 мгц озу (ну то есть реально типичный i7-2600) и в разгоне до 4.8 ггц с 1866 мгц озу. Знаете, какая разница была в бенчмарке короны (рендер)? 30%. А разница в цене на старте — 25 баксов. В итоге те, кто купил тогда i7-2600, уже чувствуют себя слегка неуютно что в играх, что в работе. А те, кто доплатил тысячу рублей, спокойно играют и в ус не дуют.
хаха. Удивитесь, но знаете кто рекордсмен по проблем с драйверами за последний год? Правильно, нвидия. Они умудрились выпустить аж 7 хотфиксов. Плюс видеокарты от красных за пару лет стабильно становятся на 10-15% быстрее — приятный бонус.
одинаково в процентном соотношении от начальной цены. Синие и зеленые обычно дороже, вот и на вторичке их тоже продают дороже.
У друга новомодный райзен, крутая геймерская мамка и rtx 2070
У меня 7700к (4,7) + 1080ti на asus rog z270 + SSD Samsung 970 (если это чуть-чуть влияет) + монитор с g sync.
Не скажу что прям на голову выше , но объективно быстрее и плавнее ...
Был у меня amd 3000+ когда-то давно, и ,видимо, все равно Интел лучше.
Скажите это тем, кто три года назад взял топовый 4-ядерный Core i7-7700K за 25к. Сейчас это уровень Ryzen 5 с встроенной вегой, который стоит в 3 раза дешевле. Брать топ без оглядки на веяния рынка абсолютно бессмысленно.
Конечно прибавили красные, но , пожалуйста, в геймерской сборке только синие + зелёные.
Не видел в жизни более плавного гейминга , чем intel + ge force + g sync
И да , как рад 2700к ещё актуален. Посмотрим как быстро будут устаревать райзены.
На мой взгляд — amd шикарный офисный вариант , как раз отлично что видео подтянули 👏