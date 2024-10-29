Разбираемся, почему на iPhone 15 Pro не работает функция удаления объектов на фото
Фархад Усманов —
Вчера Apple выпустила обновление iOS 18.1 с «волшебным ластиком», который позволяет удалять лишние объекты на фотографиях. Эта фича предназначена только для моделей iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и модельного ряда iPhone 16. Однако не у всех пользователей она появилась.
Многие наши читатели после установки iOS 18.1 начали писать в комментариях, что ластика в приложении «Фото» нет. Мы пытаемся выявить закономерность и подтвердить свои теории. Принять участие в опросе можно тут.
Результаты будут совсем скоро.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+68
Как я понимаю, на айфонах из Китая не ратотает ластик
Сегодня в 14:21
Ответить#