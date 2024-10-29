Разбираемся, почему на iPhone 15 Pro не работает функция удаления объектов на фото

Фархад
iPhone 15

Вчера Apple выпустила обновление iOS 18.1 с «волшебным ластиком», который позволяет удалять лишние объекты на фотографиях. Эта фича предназначена только для моделей iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и модельного ряда iPhone 16. Однако не у всех пользователей она появилась.

Многие наши читатели после установки iOS 18.1 начали писать в комментариях, что ластика в приложении «Фото» нет. Мы пытаемся выявить закономерность и подтвердить свои теории. Принять участие в опросе можно тут.

Результаты будут совсем скоро.
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Источник:
iGuides
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Комментарии

kardigan
+3755
kardigan
У меня этой функции нет ни на телефоне ни на mac m2…
Наверное с интеллектом у них проблемы😂
Сегодня в 14:11
#
kardigan
+3755
kardigan kardigan
На телефоне то понятно 14., да я и не пользую его кроме как фотокамеры, а вот mac разочаровал
Сегодня в 14:14
#
+68
Gntlmn Mthfcng
Как я понимаю, на айфонах из Китая не ратотает ластик
Сегодня в 14:21
#
banditos
+149
banditos
На ipad pro LL всё замечательно;)
Сегодня в 16:04
#

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