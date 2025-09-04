Разбиваем копилки: почти все модели iPhone 17 подорожают

За считанные дни до презентации Apple аналитики TrendForce поделились конкретными ценами на всю линейку iPhone 17 — самый дешёвый Air будет стоить аж $1099, а Pro ещё дороже.
Также отчёт TrendForce подтверждает предыдущие слухи о том, что iPhone 17 и Air будут оснащены новым процессором Apple A19, а серия Pro получит чип A19 Pro. При этом Air, Pro и Pro Max будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, а обычный iPhone 17 по-прежнему получит всего 8 ГБ. Все модели этого года также будут оснащены дисплеями ProMotion с частотой обновления 120 Гц.
Теперь ждём официальной презентации Awe Dropping, которая пройдёт 9 сентября.