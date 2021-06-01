



36-летний житель Тулы похитил у одного из банков около 50 миллионов рублей. Он воспользовался багом в мобильном приложении, а когда ошибка обнаружилась, банк обратился в полицию.



Будущий миллионер заметил, что приложение банка после обновления работает с ошибкой — при онлайн-переводе средства с его счёта не списываются, хотя и зачисляются на счёт получателя. Он воспользовался этим багом и несколькими переводами вывел на другие свои счета примерно 50 миллионов рублей. Не исключено, что он даже не осознавал, что совершает что-то незаконное, а думал, что ему повезло найти неиссякаемый источник дохода.



Эти деньги он потратил на две машины, три квартиры и путешествие за границу. Банк обнаружил нехватку денег при составлении очередного квартального отчёта, почти моментально вычислил вора и обратился в полицию. Теперь новоявленному богачу светит ответственность по нескольким статьям уголовного кодекса — по совокупности до 12 лет заключения. Его обвиняют в краже, совершённой в особо крупном размере, и легализации денег, полученных преступным путём.







