Разработчик Fortnite подгадил всем пользователям iOS





Apple официально Apple официально отказала Epic Games в восстановлении аккаунта разработчика для публикации Fortnite в американском App Store. Причина — нарушение условий соглашения в 2020 году, когда компания тайно внедрила в игру собственную систему оплаты, минуя комиссию Apple (30%). Несмотря на неоднократные попытки Epic договориться, Apple сохраняет жёсткую позицию: «Epic нарушила правила, и мы не доверяем им». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В ответ Epic Games полностью отключила доступ к Fortnite на iOS для всех игроков, включая европейских пользователей, даже несмотря на то, что в ЕС с марта 2024 года действуют правила Digital Markets Act (DMA), разрешающие альтернативные магазины приложений. Epic Games Store на iOS в Европе доступен с августа прошлого года, но компания сознательно заблокировала вход в Fortnite, требуя от Apple уступок в США.Почему Epic не публикует Fortnite в Европе отдельно?Хотя технически Epic могла бы выпустить Fortnite через свой магазин в ЕС (в обход App Store), компания использует европейский рынок как рычаг давления. Epic требует, чтобы Apple восстановила её аккаунт разработчика в США, что позволило бы вернуть игру в App Store глобально. Отказ от изолированного запуска в Европе — часть стратегии: Epic хочет показать, что Apple «разделяет игроков» и нарушает принципы открытости.Apple, в свою очередь, заявляет, что Epic сама создала проблему, нарушив договорённости, и теперь манипулирует пользователями.: Epic тайно добавила в Fortnite на iOS прямые платежи, избежав комиссии Apple. Игру удалили из App Store, Epic подала антимонопольный иск.: Суд постановил, что Apple не монополист, но обязал разрешить ссылки на внешние платежи. Epic обжаловала решение.: Апелляционный суд подтвердил, что Apple вправе блокировать Epic, но критиковал её бизнес-политику, направленную на подавление конкурентов.: В Евросоюза вступил в силу закон DMA, разрешивший альтернативные магазины на iOS и iPadOS. Epic запустила свой магазин для устройств Apple в Европе, но отказалась возвращать Fortnite, требуя уступок от Apple в США.Apple пытается сохранить полный контроль над свой экосистемой, а сторонние разработчики заинтересованы и снижении комиссий и возможностью интегрировать в свои приложения альтернативные платежные системы. Epic стремится ослабить власть Apple над iOS, Apple защищает свою бизнес-модель и безопасность платформы.