Microsoft усердно работает над новой версией Windows, которая обещает быть быстрее, эффективнее и безопаснее. На данный момент новая версия операционной системы доступна только по программе предварительного просмотра, и на MacBook она ведет себя очень хорошо.



Один из разработчиков установил раннюю версию Windows 10X на свой ноутбук Apple и рассказал, что она работает «очень гладко». Операционка разрабатывается с учетом поддержки двухэкранных устройств, таких как Surface Duo от Microsoft. Дата выходы новой версии Windows пока не названа. Ожидается, что её сообщат в мае на конференции Build.



Для установки ОС от Microsoft необходимо создать специальный раздел при помощи утилиты Boot Camp. Разработчик отмечает, что был приятно удивлен тем, что несмотря на то, что компьютеры Apple еще официально не поддерживают предварительную версию Windows 10X, она на них работает на удивление хорошо.





«На самом деле все очень гладко. В некоторых компонентах встречаются ошибки, но это все равно многообещающее начало», — рассказал разработчик под ником @imbushio в своем Твиттере.



Разработчик отметил, что «большинство драйверов работают из коробки», включая те которые отвечают за сенсорную панель и порты Thunderbolt, они подхватываются при первом запуске Windows 10X на MacBook.

Video pic.twitter.com/Xc4DfXAc14 — Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) February 13, 2020

Microsoft еще предстоит много работы, прежде чем операционная система будет готова к публичному запуску. В данный момент из-за наличия многочисленных ошибок версия нестабильна и не предназначена для повседневного использования. Разработчик отмечает, что это вовсе не проблема и любая предварительная версия, в том числе и macOS, содержит много неисправностей и нестабильно работает. Разработчик отметил, что «большинство драйверов работают из коробки», включая те которые отвечают за сенсорную панель и порты Thunderbolt, они подхватываются при первом запуске Windows 10X на MacBook.Microsoft еще предстоит много работы, прежде чем операционная система будет готова к публичному запуску. В данный момент из-за наличия многочисленных ошибок версия нестабильна и не предназначена для повседневного использования. Разработчик отмечает, что это вовсе не проблема и любая предварительная версия, в том числе и macOS, содержит много неисправностей и нестабильно работает.





