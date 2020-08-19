



Соцсеть «ВКонтакте» временно остановила приём донатов через приложение «Пожертвования» на iOS. Выяснилось, что деньги уходили не владельцам пабликов, а разработчику приложения — компании Happy Santa.



Проблема раскрылась после жалобы владельца одного из пабликов, который заметил, что отправляемые пользователями деньги не доходят до него. Тогда выяснилось, что по ошибке вместо идентификатора сообщества подставляются дефолтные реквизиты Happy Santa.







Баг уже устранён. 19 августа Happy Santa отправила на модерацию обновлённую версию приложения, и в скором времени она станет доступна в App Store. Разработчики выяснили, что проблема затронула всего несколько пользователей, и на неправильные реквизиты было перечислено не более 4 тысяч рублей. Эти деньги будут возвращены отправителям.



Happy Santa занимается разработкой приложений, расширений, ботов и виджетов для «ВКонтакте». Считается, что эта компания является «полноценным отделом социальной сети». Один из самых известных проектов Happy Santa — приложение VK Coin, в котором пользователи майнили виртуальную валюту.







