Разработчик жестко разнес Apple за iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Как вообще такое выпускают?!

Олег
iOS 26

Пользователь «Хабра», который работает в компании VDS-хостинга и говорит, что учился со многими девелоперами Apple в одном университете, детально разобрал редизайн Luquid Glass всех новых яблочных ОС. Если коротко — легендарное внимание Apple к деталям больше не существует.

Автор указал на ряд недостатков и огрехов как в «жидком стекле», так и в UX операционок в целом. К примеру, он обратил внимание на системный пуш, который предлагает отдохнуть от пушей и нелогичное расположение поисковой строки в разных нативных приложениях Apple:

Фото: Habr
Фото: Habr

Фото: Habr
Фото: Habr

Фото: Habr
Фото: Habr

Также он показал, как неудобно заменили поисковую строку на кнопку в Finder — приложении, само название которого указывает на поиск данных.

Фото: Habr
Фото: Habr

Девелопер поймал много разных графических глюков и недоработок в iOS / iPadOS 26 — многие из них проявились в темной теме либо режиме понижения прозрачности. Иконки не всегда правильно прорисовываются, а в нижней части экрана возникает пустая черная «мертвая зона», куда не попадает контент. Также в «жидком стекле» разноуровневый текст часто накладывается друг на друга, создавая кашу. Установка фонового изображения в том же iMessage создает совершенно нечитаемый интерфейс и маскирует все кнопки.

Фото: Habr
Фото: Habr

Фото: Habr
Фото: Habr

Фото: Habr
Фото: Habr

Фото: Habr
Фото: Habr

Видео: Habr
Видео: Habr

«Видимо, какой-то проект-менеджер со слишком уж большим энтузиазмом стремился выполнить свои квартальные цели, накидал несколько красивеньких макетов и каким-то образом убедил Тима и руководство в том, что это действительно блестящая идея. И, очевидно, ни на одном этапе этого процесса никто не подумал поднять руку и аккуратно предположить, что, вероятно, иногда «стекла» бывает чересчур много», — подытожил автор.  

10
Источник:
Хабр
Комментарии

+559
d’Autriche
Можно было бы и ссылку на автора приложить
Вчера в 21:58
#
Олег Воронин
+2407
Олег Воронин d’Autriche
В графе «источник» под постом всегда была и есть ссылка на источник.
Сегодня в 09:18
#
Олег Воронин
+2407
Олег Воронин d’Autriche
Приложение официально не поддерживается уже несколько лет, пользуйтесь веб-версией, там всё есть.
час назад в 13:33
#
Артём Болотов
+70
Артём Болотов
Просто его в Apple не взяли, а в VDS хостинге реализоваться не получилось до конца
Вчера в 22:12
#
0
AID_000255.035f746f6631454ebd1e2c811a1c1e4f.2322
Нет входящих номеров не показывает с какого номера звонил человек если у него два пропало красная надпись с низу номера
Сегодня в 02:23
#