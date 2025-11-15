Разработчик жестко разнес Apple за iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Как вообще такое выпускают?!

Пользователь «Хабра», который работает в компании VDS-хостинга и говорит, что учился со многими девелоперами Apple в одном университете, детально разобрал редизайн Luquid Glass всех новых яблочных ОС. Если коротко — легендарное внимание Apple к деталям больше не существует.
Также он показал, как неудобно заменили поисковую строку на кнопку в Finder — приложении, само название которого указывает на поиск данных.
Девелопер поймал много разных графических глюков и недоработок в iOS / iPadOS 26 — многие из них проявились в темной теме либо режиме понижения прозрачности. Иконки не всегда правильно прорисовываются, а в нижней части экрана возникает пустая черная «мертвая зона», куда не попадает контент. Также в «жидком стекле» разноуровневый текст часто накладывается друг на друга, создавая кашу. Установка фонового изображения в том же iMessage создает совершенно нечитаемый интерфейс и маскирует все кнопки.
«Видимо, какой-то проект-менеджер со слишком уж большим энтузиазмом стремился выполнить свои квартальные цели, накидал несколько красивеньких макетов и каким-то образом убедил Тима и руководство в том, что это действительно блестящая идея. И, очевидно, ни на одном этапе этого процесса никто не подумал поднять руку и аккуратно предположить, что, вероятно, иногда «стекла» бывает чересчур много», — подытожил автор.