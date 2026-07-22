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Разработчики и тестировщики больше не нужны? Claude Code научился создавать и тестировать приложения для iPhone

Фархад


Компания Anthropic представила новую функцию для настольной версии Claude Code. Теперь ИИ может напрямую работать с симулятором iOS на macOS, собирать приложения, запускать их, тестировать интерфейс и самостоятельно исправлять найденные ошибки.

Интеграция уже доступна в публичной бета-версии утилты. Во время работы Claude открывает приложение в iOS Simulator, взаимодействует с ним так же, как обычный пользователь, анализирует результат и при необходимости повторяет процесс до тех пор, пока задача не будет выполнена. При этом разработчик может одновременно пользоваться симулятором, поскольку Claude не блокирует его работу.

В отличие от инструментов, которые управляют компьютером целиком, новая панель взаимодействует с iOS Simulator напрямую. Благодаря этому ей не требуются разрешения macOS на запись экрана или использование специальных возможностей.

Разработчики из Anthropic предупреждают, что скриншоты из iOS Simulator отправляются на серверы компании и сохраняются вместе с историей переписки. Поэтому всем желающим рекомендуют не входить в реальные учетные записи своих приложении при их тестировании (например, в почту для авторизации).
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Источник:
MacRumors
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Комментарии (1)

SithV
+1705
SithV
интересно, а в chatgpt такое завезут?
Сегодня в 15:36
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