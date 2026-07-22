Разработчики и тестировщики больше не нужны? Claude Code научился создавать и тестировать приложения для iPhone

Компания Anthropic представила новую функцию для настольной версии Claude Code. Теперь ИИ может напрямую работать с симулятором iOS на macOS, собирать приложения, запускать их, тестировать интерфейс и самостоятельно исправлять найденные ошибки.Интеграция уже доступна в публичной бета-версии утилты. Во время работы Claude открывает приложение в iOS Simulator, взаимодействует с ним так же, как обычный пользователь, анализирует результат и при необходимости повторяет процесс до тех пор, пока задача не будет выполнена. При этом разработчик может одновременно пользоваться симулятором, поскольку Claude не блокирует его работу.В отличие от инструментов, которые управляют компьютером целиком, новая панель взаимодействует с iOS Simulator напрямую. Благодаря этому ей не требуются разрешения macOS на запись экрана или использование специальных возможностей.Разработчики из Anthropic предупреждают, что скриншоты из iOS Simulator отправляются на серверы компании и сохраняются вместе с историей переписки. Поэтому всем желающим рекомендуют не входить в реальные учетные записи своих приложении при их тестировании (например, в почту для авторизации).