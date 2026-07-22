Разработчики и тестировщики больше не нужны? Claude Code научился создавать и тестировать приложения для iPhone
Компания Anthropic представила новую функцию для настольной версии Claude Code. Теперь ИИ может напрямую работать с симулятором iOS на macOS, собирать приложения, запускать их, тестировать интерфейс и самостоятельно исправлять найденные ошибки.
Интеграция уже доступна в публичной бета-версии утилты. Во время работы Claude открывает приложение в iOS Simulator, взаимодействует с ним так же, как обычный пользователь, анализирует результат и при необходимости повторяет процесс до тех пор, пока задача не будет выполнена. При этом разработчик может одновременно пользоваться симулятором, поскольку Claude не блокирует его работу.
В отличие от инструментов, которые управляют компьютером целиком, новая панель взаимодействует с iOS Simulator напрямую. Благодаря этому ей не требуются разрешения macOS на запись экрана или использование специальных возможностей.
Разработчики из Anthropic предупреждают, что скриншоты из iOS Simulator отправляются на серверы компании и сохраняются вместе с историей переписки. Поэтому всем желающим рекомендуют не входить в реальные учетные записи своих приложении при их тестировании (например, в почту для авторизации).
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides