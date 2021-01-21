Закон об обязательной предустановке отечественных приложений на продающиеся в России смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV вступает в силу с 1 апреля, но его исполнение может оказаться под угрозой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компаниях-производителях устройств.
Согласно постановлению, производители смартфонов об обязательной предустановке отечественных приложений на продающиеся в России смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV. При они могут выбрать один из трех способов исполнения закона: полностью загрузить приложение на жесткий диск, поставить только иконки для скачивания или ввести диалоговое окно при активации устройства, с помощью которого потребитель сам скачает софт по своему выбору.
По словам одного из источников, большинство брендов предлагают разработчикам вариант с окном выбора. Такое решение не устраивает некоторые компании, в том числе «Яндекс», которая настаивает на установке на жесткий диск, причем требует, чтобы ее сервисы располагались на главном экране смартфона наравне с сервисами Google, предустанавливаемые на всех устройствах с Android.
Сообщается, что «Яндекс» готова продолжить платить производителям около 25 рублей за устройство, чтобы попасть на главный экран. Источник отмечает, что такие платежи маскируются под маркетинг или другие услуги. Ранее подобная возможность стоила от 1 до 5 долларов.
Что касается производителей смартфонов, президент Honor в России, Турции и СНГ Тони Ран сообщил, что компания не будет ограничиваться способами предустановки, предусмотренными законом, и обеспечит пользователям доступ ко всем необходимым приложениям в различных вариантах. В Huawei отметили, что будут исполнять закон о предустановке. В Vivo прорабатывают все три предусмотренных технических решения и готовы реализовать любое, а realme пока находится на стадии обсуждения варианта с предустановкой.
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