Коалиция разработчиков приложений, созданная Epic Games и Spotify, выросла с 13 компаний до 40 и получила еще 400 заявок на вступление. Участники бросают вызов Apple и выступают против тотального контроля производителя iPhone в отношении программного обеспечения.
«Мы столкнулись с огромным всплеском интереса, который превзошел наши ожидания», — пресс-секретарь коалиции Сара Максвелл.
Резкое увеличение числа участников коалиции представляет собой заметный сдвиг в мышлении, поскольку компании и независимые разработчики делают рискованный шаг, высказываясь против политики Apple. Большинство из них зависят от Apple в плане средств существования и не имеют ресурсов, которые помогли бы им справиться в случае, если производитель iPhone удалит их приложение или запретит обновлять его. Некоторые из IT-гигантов также выступили за изменения в App Store. Ранее в этом месяце Microsoft выразила поддержку коалиции, а также Facebook публично раскритиковал Apple за изменения, которые усложнят жизнь рекламодателям.
Судебный комитет палаты представителей опубликовал отчет на 450 страниц, в котором подверг критике Apple и другие технологические компании за то, что они якобы использовали свою власть для подавления конкуренции и инноваций в целях собственной финансовой выгоды. Отдельный раздел отчет посвящен методам, которые Apple применяет в App Store, в том числе строгий контроль программного обеспечения в плане установки и использования.
Купертиновцы отрицают, что являются монополистами или используют антиконкурентные методы ведения бизнеса.
Компании, основной бизнес которых заключается в разработке мобильных приложений, игр и других программных инструментов для устройств Apple всегда боялись перейти дорогу владельцу платформ, поэтому ранее производителя iPhone и iPad не критиковали публично. До сих пор за технологическим гигантом из Купертино остается последнее слово в отношении того, какие мобильные приложения будут одобрены для устройств iOS и какие программные функции им будет разрешено использовать.
Разработчики обеспокоены тем, что жалобы на Apple повлияют на одобрение их продуктов и обновлений. Руководство по модерации App Store когда-то содержало предупреждение для разработчиков, в котором сообщалось, что в случае отклонения можно подать апелляцию, а публичная огласка и обращение к прессе в этом деле не помогут.
Коалиция компаний, многие из которых являются небольшими разработчиками программного обеспечения, стремится заставить Apple ослабить правила в отношении ПО для iOS. Например, App Store — единственный способ, с помощью которого покупатели могут устанавливать приложения на iPad, iPhone и Apple Watch. Разработчики могут принимать платежи за цифровые товары на iOS только одним способом: через платежный сервис Apple, взимающий комиссию со всех транзакций. Участники коалиции хотят добиться других вариантов с помощью нового законодательства или судебного иска.
Разработчики приложений заявляют, что больше свободы в iOS приведет к большему количеству инноваций. Начиная с прошлого года, всё больше и больше компаний готовы высказаться или подать в суд на Apple. Spotify подала официальную жалобу европейским регуляторам в марте 2019 года, обвинив технологического гиганта из Купертино в использовании антиконкурентных мер для нанесения вреда шведскому потоковому сервису, предоставив тем самым преимущества для Apple Music. Вслед за этими действиями провайдер электронной почты Blix обвинил Apple в нарушении патентов, компания, выпускающая Bluetooth-трекеры, Tile подала жалобу на неконкурентное поведение купертиновцев в Европе. Во всех этих случаях Apple не согласилась с обвинениями.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Не надо нам такого мусорного ведра как play market
Меня, как потребителя, все устраивает 😌