Разработчики теперь могут не напрягаться: вышел Xcode 26 Beta 7 с поддержкой GPT-5 и интеграцией с Claude

Сегодня, 28 августа, компания Apple выпустила новую тестовую сборку Xcode 26, представив несколько новых функций, которыми могут воспользоваться разработчики.

ChatGPT в Xcode теперь работает на модели GPT-5, поэтому разработчики могут начинать новые диалоги с GPT-5 или GPT-4.1. Последняя модель оптимизирована для быстрого и качественного результата, который, по заявлению Apple, подходит под большинство задач программирования.

Для более сложных проектов разработчики могут выбрать размышляющую версию GPT-5 (Reasoning), которая тратит больше времени на обдумывание ответа.

Также в Xcode встроили Claude — нейросеть доступна на панели настроек Apple Intelligence. С ней пользователи могут задействовать Claude Sonnet 4 для вайб-кодинга.

Кром того, разработчики могут использовать ключи API от других поставщиков или запускать локальные модели на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon.
2
Источник:
MacRumors
