Разработчики теперь могут не напрягаться: вышел Xcode 26 Beta 7 с поддержкой GPT-5 и интеграцией с Claude

Сегодня, 28 августа, компания Apple выпустила новую тестовую сборку Xcode 26, представив несколько новых функций, которыми могут воспользоваться разработчики.
Для более сложных проектов разработчики могут выбрать размышляющую версию GPT-5 (Reasoning), которая тратит больше времени на обдумывание ответа.
Также в Xcode встроили Claude — нейросеть доступна на панели настроек Apple Intelligence. С ней пользователи могут задействовать Claude Sonnet 4 для вайб-кодинга.
Кром того, разработчики могут использовать ключи API от других поставщиков или запускать локальные модели на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon.