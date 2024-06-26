Разработчики WhatsApp элегантно решили проблему, которая годами бесит пользователей Telegram на iPhone

Олег

WhatsApp


Команда WhatsApp тестирует новую систему оповещений о неудачной выгрузке медиафайлов. Об этом пишет WABetaInfo.

Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp 24.13.10.71 замечено крайне полезное нововведение, которое однозначно упростит ежедневное общение. Сейчас из-за ограничений iOS при отправке медиафайла в чат приходится держать приложение открытым и дожидаться окончания процесса, иначе произойдет сбой и придется инициировать отправку заново. Если файл относительно большой — например, видеоролик 1080p — такая процедура может очень раздражать.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Разработчики WhatsApp придумали элегантное решение проблемы. Если при отправке файла вы свернете мессенджер и выгрузка прервется, WA пришлет пуш-уведомление об этом и предложит снова открыть приложение. Более того, выгрузка не сбивается, а просто встаёт на паузу, и пользователю не придется отправлять файл с нуля.

Фото: WABetaInfo
Фото: WABetaInfo

Сейчас опция находится в бета-тестировании и будет доступна всем пользователям в ближайшие недели. Было бы здорово увидеть нечто подобное и в Telegram. 

9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
WABetaInfo
Cсылки по теме:
Новая суперудобная настройка WhatsApp заставит пользователей Telegram тихо завидовать
WhatsApp нашел новое применение QR-кодам. Вам понравится
WhatsApp запретил скриншоты на iPhone

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5193
Mers
То есть, это не решение проблемы об отправке в свернутом состоянии, это её озвучивание, когда она произойдет, а произойдет она в любом случае?! Может лучше не дать архивироваться приложению и уходить в сон пока файл полностью не загрузится?
час назад в 14:15
#