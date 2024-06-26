Разработчики WhatsApp элегантно решили проблему, которая годами бесит пользователей Telegram на iPhone



Команда WhatsApp тестирует новую систему оповещений о неудачной выгрузке медиафайлов. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp 24.13.10.71 замечено крайне полезное нововведение, которое однозначно упростит ежедневное общение. Сейчас из-за ограничений iOS при отправке медиафайла в чат приходится держать приложение открытым и дожидаться окончания процесса, иначе произойдет сбой и придется инициировать отправку заново. Если файл относительно большой — например, видеоролик 1080p — такая процедура может очень раздражать.







Разработчики WhatsApp придумали элегантное решение проблемы. Если при отправке файла вы свернете мессенджер и выгрузка прервется, WA пришлет пуш-уведомление об этом и предложит снова открыть приложение. Более того, выгрузка не сбивается, а просто встаёт на паузу, и пользователю не придется отправлять файл с нуля.





Фото: WABetaInfo



Сейчас опция находится в бета-тестировании и будет доступна всем пользователям в ближайшие недели. Было бы здорово увидеть нечто подобное и в Telegram. Разработчики WhatsApp придумали элегантное решение проблемы. Если при отправке файла вы свернете мессенджер и выгрузка прервется, WA пришлет пуш-уведомление об этом и предложит снова открыть приложение. Более того, выгрузка не сбивается, а просто встаёт на паузу, и пользователю не придется отправлять файл с нуля.Сейчас опция находится в бета-тестировании и будет доступна всем пользователям в ближайшие недели. Было бы здорово увидеть нечто подобное и в Telegram.