Разработчиков нейросети Kandinsky вызвали на серьёзный разговор в прокуратуру. Им пришлось срочно менять алгоритмы

Глава «Сбера» Герман Греф рассказал в ходе организованного Центробанком форума «Финополис», что его сотрудников вызывали в прокуратуру, чтобы те дали объяснения о принципах работы нейросети Kandinsky. Проверка проводилась по жалобе нескольких депутатов Госдумы, которые оказались недовольны тем, как Kandinsky генерирует изображения.
Депутатам, в частности, не понравилось, что Kandinsky путает цвета в российском флаге или пририсовывает к нему лишние элементы. По словам Грефа, разработчикам пришлось вносить изменения в работу нейросети, и теперь при запросе государственных символов она не генерирует новое изображение, а показывает заранее подготовленное.
Греф говорит, что «прокурор попался современный и с чувством юмора», поэтому решил не привлекать сотрудников «Сбера» к ответственности за оскорбление государственных символов. Он также посетовал, что модель генерации изображений, на основе которой работает Kandinsky «потеряла 12% в креативности и точности». Пользователи Kandinsky заметили и другие изменения в нейросети — к примеру, она больше не позволяет генерировать изображения с обнажёнными политическими деятелями.
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