Разрешите докопаться: Apple принуждают добавить в App Store новое ограничение

Олег

Кук


Компания Apple подключила все свои связи в правительстве США, чтобы не допустить до принятия новый законопроект. Об этом написали в Phone Arena.

Согласно источнику, первоначально документ регулировал исключительно деятельность крупнейших социальных сетей и касался предоставления услуг несовершеннолетним. В частности, законодатели обсуждали способы подтверждения реального возраста пользователя. В какой-то момент один из соавторов вспомнил про Apple App Store и предложил подключить магазин к этому процессу.

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Сейчас App Store никак не сегментирует приложения по возрастным категориям, так как по его правилам этим должны заниматься сами разработчики утилит. По задумке сенаторов, нужно обязать Apple внедрить в App Store систему возрастного цензурирования, то есть фактически возложить на неё ответственность за использование соцсетей несовершеннолетними, а также делиться этими данными с приложениями. В частности, информация о возрасте может фиксироваться и передаваться разработчикам сторонних приложений через экосистемный «яблочный» родительский контроль.

Зарубежные СМИ рассказывают о нескольких попытках анонимных лоббистов, действующих в интересах Apple, подобраться к автору поправки, чтобы он её отозвал. Компания считает, что передача данных из родительского контроля нарушает конфиденциальность и права человека. На данный момент поправка отправлена на доработку, но автор хочет вернуть её на рассмотрение на следующей сессии. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3703
kardigan
Хитрожопо и умно. Юристы там не зря жрут хлеб с красной икрой🤪
38 минут назад
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