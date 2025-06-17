Смартфон realme 14 в комплектации Mobile Legends можно получить бесплатно. Для этого достаточно сделать пару кликов

Мы решили разыграть смартфон realme 14 в эксклюзивной комплектации Mobile Legends. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на пару Telegram-каналов.
Также вместе со смартфоном мы разыгрываем бокс realme × Mobile Legends. Внутри набор полезных геймерских аксессуаров.
Для участия в розыгрыше нужно выполнить несколько действий:
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