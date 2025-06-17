Смартфон realme 14 в комплектации Mobile Legends можно получить бесплатно. Для этого достаточно сделать пару кликов

Артем
realme 14

Мы решили разыграть смартфон realme 14 в эксклюзивной комплектации Mobile Legends. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на пару Telegram-каналов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для начала давайте напомним, чем хорош realme 14. Смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 6 Gen 4, двойной камерой на 50 МП и аккумулятором на 6000 мАч. Корпус получил степень защиты IP66/68/69. Подробнее узнать о гаджете вы сможете в нашем обзоре.


Также вместе со смартфоном мы разыгрываем бокс realme × Mobile Legends. Внутри набор полезных геймерских аксессуаров.



Для участия в розыгрыше нужно выполнить несколько действий:
  1. Подписаться на @iguides в Telegram — канал о гаджетах и технологиях с самыми актуальными новостями, полезными инструкциями и подробными обзорами.
  2. Подписаться на @mediatrolling в Telegram — канал нашего главного редактора, где гаджеты и технологии через призму личного опыта.
  3. Нажать кнопку УЧАСТВУЮ под этим постом.
Итоги подведем 30 июня в нашем Telegram-канале. Победитель будет определен великим рандомом. Доставка приза только по РФ за наш счет. Всем удачи! 
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Комментарии

Yuri Konst
+71
Yuri Konst
Такой и бесплатно не нужен)
час назад в 14:38
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