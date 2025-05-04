Как снимает смартфон realme 14 Pro+: прогулка по Зеленогорску и немного Санкт-Петербурга

Своими впечатлениями и опытом использования realme 14 Pro+ мы поделились в обзоре. В этой заметке мы сфокусировались на возможностях фото- и видеосъемки — сделали больше примеров в разных условиях.
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Технические характеристики камерДля начала напомним спецификации камер realme 14+. Основная система представлена набором из трех модулей:
- Главный датчик Sony IMX896 на 50 МП (сенсор 1/1,56 дюйма)
- Перескопический телевик Sony LYT-600 на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом (размер сенсора 1/1,95 дюйма)
- Ультраширик на 8 МП
Максимальное разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП.
Какие режимы есть в приложении камерыОсновной режим, он же «Фото», предлагает больше возможностей, чем может показаться на первый взгляд. Они аккуратно расставлены по интерфейсу, чтобы не смущать любителей метода «навел и снял».
Помимо привычного переключателя фокусных расстояний (0,6x, 1x, 2x, 3x и 6x) есть кнопка доступа к настройкам освещения. Здесь доступны пять пресетов: Дежавю, Ретро, Туман, Светящий и Мечтательный. Они позволяют сделать акцент на свете в портретной съемке.
Чуть ниже расположена кнопка доступа к фильтрам. С их помощью можно поиграться с цветопередачей и придать снимку атмосферу пленочной фотографии. Выбор фильтров очень большой. Для всех пресетов есть описания, которые помогут определиться с подбором под конкретную сцену.
Еще ниже разместилась кнопка ретуши. Она позволяет разгладить и слегка осветлить кожу. По традиции рекомендую использовать настройку с осторожностью, поскольку есть шанс превратить человека в кадре в манекена.
Рядом с наименованием режима «Фото» располагается стрелочка сцен. Здесь доступны три варианта:
- Сцена — оптимальные настройки для съемки на концертах
- Силуэт — подойдет для кадров с контровым освещением
- Фейерверк — как понятно из названия, похоже, запечатлеть красоту фейерверков
Режим «Видео» — автоматический режим для съемки видео. Как в предыдущем случае, здесь есть кнопки доступа к фильтрам и ретуши. Также есть возможность регулировать диафрагму, размывая фон позади объекта.
«Улица» — отдельный режим для уличной съемки. Здесь также имеется кнопка доступа к фильтрам. Их набор наилучшим образом подходит для передачи уличной атмосферы.
«Портрет» — режим для портретной съемки. Здесь представлены основные фокусные расстояния: 1x, 2x и 3x. Ультраширика нет, поскольку он искажает перспективу и использовать его для портретов не рекомендуется. Здесь также доступны: сценическое освещение, фильтры и ретушь. К этому набору добавлена регулировка диафрагмы, позволяющая настраивать уровень размытия непосредственно во время съемки.
Pro — режим с ручными настройками. Пригодится, когда надоело полагаться на автоматику и хочется контролировать все параметры вручную. Здесь есть возможность съемки в RAW для дальнейшего редактирования.
Pro позволяет настраивать чувствительность ISO, выдержку, баланс белого, компенсацию выдержки и фокусировку. Нажатие на кнопку i открывает шпаргалку с описаниями всех перечисленных параметров.
«Панорамная» — позволяет запечатлеть максимально широкую перспективу. Хорошо подходит для съемки пейзажей или городской архитектуры. Таким образом можно передать масштабность кадра, которую не по силам захватить даже ультраширику.
«Высокое разрешение» — съемка в максимальном разрешении. Можно использовать для сохранения высокой детализации в ситуациях, когда планируется дальнейшее кадрирование (обрезка кадра).
«Фильмы» — это как Pro, но только для видео. В этом режиме также можно вручную настраивать все основные параметры видеосъемки.
«Ускоренная» — режим для записи таймлапсов. Это такие ролики, которые записываются покадрово с определенным интервалом. Результат: ускоренное видео. Такие ролики используются для передачи динамики малоподвижных объектов, например, движения облаков или теней при переходе одного времени суток к другому.
«Замедленная съемка» — в отличие от предыдущего режима, она наоборот позволяет замедлить быстро движущиеся объекты, например, капли воды во время ливня. Чтобы ролик смотрелся плавно, видео записывается с высокой частотой. realme 14 Pro+ позволяет записывать видео в разрешении 1080P со 120 кадрами в секунду.
«Длинная выдержка» — позволяет передать движение на фото. В режиме доступно четыре шаблона:
- «Движущийся транспорт» — позволяет запечатлеть яркие огни движущихся автомобилей в ночное время
- «Портрет в размытом свете» — сохраняет четкость основного объекта в кадре и размывает свет на фоне
- «Час пик» — также, как и в предыдущем случае, сохраняет четким объект на переднем плане, а прохожих на фоне размывает
- «Игра света» — шаблон для рисования светом. К примеру, можно установить смартфон на штатив в темное время суток и попробовать перед камерой что-то нарисовать фонариком
Во время съемки в режиме «Длинная выдержка» рекомендуется максимально стабилизировать смартфон, например, с помощью штатива.
«Двухоконный режим видео» — запись роликов одновременно на основную и фронтальную камеры.
«Под водой» — отключает сенсорный экран, а съемка управляется с помощью физических клавиш. Производитель не рекомендует погружать смартфон на глубину более двух метров. Также рекомендуется ограничить нахождение под водой 30 минутами.
«Астрономический режим» — позволяет делать качественные снимки звездного неба ночью. Для этого придется выехать за пределы города, а также использовать штатив.
Примеры фотоТеперь можно посмотреть на примеры фото. Начинаем с небольшой прогулке по Зеленогорску.
Над заливом была интересная дымка — вода будто слилась с небом. Линию горизонта сложно различить.
Переносимся обратно в Питер. Немного фото на все фокусные расстояния со стороны Севкабеля.
Завершаем прогулку ночными кадрами.