Как снимает смартфон realme 14 Pro+: прогулка по Зеленогорску и немного Санкт-Петербурга

Георгий
realme 14 Pro+

Своими впечатлениями и опытом использования realme 14 Pro+ мы поделились в обзоре. В этой заметке мы сфокусировались на возможностях фото- и видеосъемки — сделали больше примеров в разных условиях.

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Содержание

Технические характеристики камер

Для начала напомним спецификации камер realme 14+. Основная система представлена набором из трех модулей:
  • Главный датчик Sony IMX896 на 50 МП (сенсор 1/1,56 дюйма)
  • Перескопический телевик Sony LYT-600 на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом (размер сенсора 1/1,95 дюйма)
  • Ультраширик на 8 МП
На главном датчике и телевике имеется оптическая стабилизация.

Максимальное разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП.

Какие режимы есть в приложении камеры

Основной режим, он же «Фото», предлагает больше возможностей, чем может показаться на первый взгляд. Они аккуратно расставлены по интерфейсу, чтобы не смущать любителей метода «навел и снял».

Помимо привычного переключателя фокусных расстояний (0,6x, 1x, 2x, 3x и 6x) есть кнопка доступа к настройкам освещения. Здесь доступны пять пресетов: Дежавю, Ретро, Туман, Светящий и Мечтательный. Они позволяют сделать акцент на свете в портретной съемке.

Освещение

Чуть ниже расположена кнопка доступа к фильтрам. С их помощью можно поиграться с цветопередачей и придать снимку атмосферу пленочной фотографии. Выбор фильтров очень большой. Для всех пресетов есть описания, которые помогут определиться с подбором под конкретную сцену.

Фильтры

Еще ниже разместилась кнопка ретуши. Она позволяет разгладить и слегка осветлить кожу. По традиции рекомендую использовать настройку с осторожностью, поскольку есть шанс превратить человека в кадре в манекена.

Рядом с наименованием режима «Фото» располагается стрелочка сцен. Здесь доступны три варианта:
  • Сцена — оптимальные настройки для съемки на концертах
  • Силуэт — подойдет для кадров с контровым освещением
  • Фейерверк — как понятно из названия, похоже, запечатлеть красоту фейерверков
Сцены

Режим «Видео» — автоматический режим для съемки видео. Как в предыдущем случае, здесь есть кнопки доступа к фильтрам и ретуши. Также есть возможность регулировать диафрагму, размывая фон позади объекта.

Видео

«Улица» — отдельный режим для уличной съемки. Здесь также имеется кнопка доступа к фильтрам. Их набор наилучшим образом подходит для передачи уличной атмосферы.

Улица

«Портрет» — режим для портретной съемки. Здесь представлены основные фокусные расстояния: 1x, 2x и 3x. Ультраширика нет, поскольку он искажает перспективу и использовать его для портретов не рекомендуется. Здесь также доступны: сценическое освещение, фильтры и ретушь. К этому набору добавлена регулировка диафрагмы, позволяющая настраивать уровень размытия непосредственно во время съемки.

Pro — режим с ручными настройками. Пригодится, когда надоело полагаться на автоматику и хочется контролировать все параметры вручную. Здесь есть возможность съемки в RAW для дальнейшего редактирования.

Pro

Pro позволяет настраивать чувствительность ISO, выдержку, баланс белого, компенсацию выдержки и фокусировку. Нажатие на кнопку i открывает шпаргалку с описаниями всех перечисленных параметров.

«Панорамная» — позволяет запечатлеть максимально широкую перспективу. Хорошо подходит для съемки пейзажей или городской архитектуры. Таким образом можно передать масштабность кадра, которую не по силам захватить даже ультраширику.

Панорама

Панорама

Панорама

«Высокое разрешение» — съемка в максимальном разрешении. Можно использовать для сохранения высокой детализации в ситуациях, когда планируется дальнейшее кадрирование (обрезка кадра).

«Фильмы» — это как Pro, но только для видео. В этом режиме также можно вручную настраивать все основные параметры видеосъемки.

«Ускоренная» — режим для записи таймлапсов. Это такие ролики, которые записываются покадрово с определенным интервалом. Результат: ускоренное видео. Такие ролики используются для передачи динамики малоподвижных объектов, например, движения облаков или теней при переходе одного времени суток к другому.



«Замедленная съемка» — в отличие от предыдущего режима, она наоборот позволяет замедлить быстро движущиеся объекты, например, капли воды во время ливня. Чтобы ролик смотрелся плавно, видео записывается с высокой частотой. realme 14 Pro+ позволяет записывать видео в разрешении 1080P со 120 кадрами в секунду.

«Длинная выдержка» — позволяет передать движение на фото. В режиме доступно четыре шаблона:
  • «Движущийся транспорт» — позволяет запечатлеть яркие огни движущихся автомобилей в ночное время
  • «Портрет в размытом свете» — сохраняет четкость основного объекта в кадре и размывает свет на фоне
  • «Час пик» — также, как и в предыдущем случае, сохраняет четким объект на переднем плане, а прохожих на фоне размывает
  • «Игра света» — шаблон для рисования светом. К примеру, можно установить смартфон на штатив в темное время суток и попробовать перед камерой что-то нарисовать фонариком
Длинная выдержка

Во время съемки в режиме «Длинная выдержка» рекомендуется максимально стабилизировать смартфон, например, с помощью штатива.

«Двухоконный режим видео» — запись роликов одновременно на основную и фронтальную камеры.

«Под водой» — отключает сенсорный экран, а съемка управляется с помощью физических клавиш. Производитель не рекомендует погружать смартфон на глубину более двух метров. Также рекомендуется ограничить нахождение под водой 30 минутами.

«Астрономический режим» — позволяет делать качественные снимки звездного неба ночью. Для этого придется выехать за пределы города, а также использовать штатив.

Примеры фото

Теперь можно посмотреть на примеры фото. Начинаем с небольшой прогулке по Зеленогорску.

Фото

Фото

Фото

Над заливом была интересная дымка — вода будто слилась с небом. Линию горизонта сложно различить.
Фото

Фото

Фото
Фото

Переносимся обратно в Питер. Немного фото на все фокусные расстояния со стороны Севкабеля.
Прогулка по городу (вечер):
Фото

Фото

Фото

Завершаем прогулку ночными кадрами.

Фото

Фото

Фото

Фото

Примеры видео

Все фотографии в оригинальном разрешении можно скачать по ссылке. Закрываем фотопост примерами съемки видео в максимальном разрешении 4K 30 FPS.

 
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Комментарии

+665
law
А где примеры фото подводой?
5 мая 2025 в 01:51
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