realme C67 запустится в России 13 февраля

Олег

realme


Компания realme представит в России новейший смартфон в популярной серии C, realme C67, 13 февраля. Одновременно с новинкой будет представлен первый смартфон серии Note — realme Note 50. На сегодняшний день продажи устройств realme С в мире превышают 100 млн, 6,3 млн из которых — в России.

Главной отличительной особенностью realme C67 станет 108-мегапиксельная камера с 3Х внутрисенсорным зумом. Фотографии, сделанные с ее помощью, получаются более четкими и яркими, чем снятые на камеры с разрешением 50 Мп, которыми оснащено большинство устройств в сегменте.

Внутрисенсорный зум realme C67 также значительно превосходит цифровые: он не интерполирует изображение, а использует 12 миллионов пикселей в центре 108-мегапиксельной матрицы, чтобы сделать снимок без потери качества. realme C67 обеспечивает высокий уровень съемки благодаря сенсору Samsung HM6 1/1,67” 108 Мп с размером пикселя 0,64 мкм, технологией ISOCELL 2.0 и цветовыми фильтрами Nonacell Bayer RGB.

Смартфон будет представлен в двух цветах: «Зеленый оазис» и «Черный камень», и получит тонкий корпус — всего 7,59 мм. Более того, дизайн смартфона будет иметь еще одну особенность, которой обычно отличаются только флагманские устройства.

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Комментарии

+298
Alex82
Ну и заголовок конечно же …🤦🏻‍♂️😁 Может всё-таки представит 13 февраля?!🤔
Сегодня в 16:38
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tellurian
+2668
tellurian Alex82
Или «Запустят в продажу».
Сегодня в 16:45
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Dmitriy
+849
Dmitriy
Согласно заголовка аппарату надо более недели на запуск? Жигуль в мороз быстрее..
час назад в 20:18
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