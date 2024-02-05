realme C67 запустится в России 13 февраля



Компания realme представит в России новейший смартфон в популярной серии C, realme C67, 13 февраля. Одновременно с новинкой будет представлен первый смартфон серии Note — realme Note 50. На сегодняшний день продажи устройств realme С в мире превышают 100 млн, 6,3 млн из которых — в России.



Главной отличительной особенностью realme C67 станет 108-мегапиксельная камера с 3Х внутрисенсорным зумом. Фотографии, сделанные с ее помощью, получаются более четкими и яркими, чем снятые на камеры с разрешением 50 Мп, которыми оснащено большинство устройств в сегменте.



Внутрисенсорный зум realme C67 также значительно превосходит цифровые: он не интерполирует изображение, а использует 12 миллионов пикселей в центре 108-мегапиксельной матрицы, чтобы сделать снимок без потери качества. realme C67 обеспечивает высокий уровень съемки благодаря сенсору Samsung HM6 1/1,67” 108 Мп с размером пикселя 0,64 мкм, технологией ISOCELL 2.0 и цветовыми фильтрами Nonacell Bayer RGB.



Смартфон будет представлен в двух цветах: «Зеленый оазис» и «Черный камень», и получит тонкий корпус — всего 7,59 мм. Более того, дизайн смартфона будет иметь еще одну особенность, которой обычно отличаются только флагманские устройства.