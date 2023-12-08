realme GT5 Pro, самый мощный смартфон в истории линейки GT, представлен в Китае



Компания realme официально представила в Китае новый смартфон realme, самое мощное устройство в истории линейки realme GT. Об этом сообщает сама компания.



realme GT5 Pro основан на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 3. По сравнению с предыдущим поколением, производительность CPU смартфона увеличилась на 30%, производительность графики — на 25%, производительность ИИ — на 98%, а энергоэффективность — на 40%. Чтобы реализовать весь потенциал Snapdragon 8 Gen 3, смартфон также получил систему охлаждения 3VC с самой большой площадью испарительной камеры в индустрии.





12 Гб + 256 Гб: 3399 юаней (около 43500 руб), промо-цена на старте продаж 3298 юаней (около 42200 руб)

16 Гб + 256 Гб: 3699 юаней (около 47400 руб), промо-цена на старте продаж 3598 юаней (около 46100 руб)

16 Гб + 512 Гб: 3999 юаней (около 51200 руб), промо-цена на старте продаж 3898 юаней (около 50000 руб)

16 Гб + 1 Тб: 4299 юаней (около 55000 руб), промо-цена на старте продаж 4198 юаней (около 53800 руб).

Система теплоотвода имеет трехуровневую структуру, ее общая площадь достигает 12 000 мм², что позволяет наиболее эффективно отводить тепло от компонентов материнской платы. Получить яркие впечатления от игр поможет впервые представленная в GT5 Pro панель Geek Performance Panel 2.0, с помощью которой пользователи могут гибко настраивать частоту процессора.realme GT5 Pro оснащен новым сенсором Sony LYT-808 c матрицей 1/1,4 дюйма и диафрагмой F/1,69. Новый движок SuperLight Imaging Engine и алгоритмы ProLight обеспечат качество снимков, не уступающее снятым на сенсоры размером 1 дюйм. А телеобъектив Sony IMX890 с рекордно большим размером сенсора в ряде других флагманов и вовсе используется как основная камера.Дисплей realme GT5 Pro достигает самой высокой пиковой яркости в 4500 нит, а также обеспечивает максимальную яркость при ручной регулировке в 1000 нит и глобальную максимальную яркость в 1600 нит, занимая первое место в индустрии по всем трем показателям. У дисплея высокое разрешение 1,5K, высокочастотный ШИМ 2160 Гц и плотность 450 PPI.Корпус устройств в цветах «Red rock» и «Bright moon» получил покрытие из нанокожи, которая прошла испытания на износостойкость более 500 000 раз. Несмотря на свою прочность, она гладкая и приятная на ощупь. В смартфоне с цветом «Starry night» используется покрытие из сатинированного стекла, также тактильно приятное. Алюминиевая рама realme GT5 Pro повышает устойчивость смартфона к падениям на 40%.Смартфон получил оболочку realme UI 5.0 на базе Android 14. Он также оснащен универсальным ИК-датчик, NFC, линейным X-осевой вибромотором, двойными динамиками Dolby Atmos, пыле- и влагозащитой по стандарту IP64, супербыстрый интерфейс памяти UFS 4.0 и разъем USB Type-C 3.2.