Смотрим как снимает камера realme GT 6: попробовали все режимы

Ранее realme представила свой флагманский смартфон realme GT 6. Мы уже его опробовали в деле и поделились своими впечатлениями в обзоре. Эта редакционная заметка посвящена возможностям камер устройства.
Для начала напомним, в качестве основной камеры realme GT 6 используется тройная система, в которую вошли: главный датчик Sony LYT-808 на 50 МП с оптическим стабом, телевик Samsung JN5 на 50 МП и ультраширик IMX355 на 8 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП.
Смартфон получил стоковое приложение камеры, интерфейс которого хорошо знаком пользователям смартфонов realme. В нижней части расположен переключатель режимов, а в верхней — быстрый доступ к основным настройкам. А теперь давайте обо всём по порядку.
ФотоЭто стандартный режим для повседневной съемки фото. Над переключателем располагаются кнопки переключения объективов: 0,6, 1, 2 и 4. Правее расположена кнопка доступа к фильтрам — всего их 12 штук. Они позволяют менять цветопередачу прямо во время съемки.
Несколько примеров фото со встроенными фильтрами:
В верхней части интерфейса расположены кнопки доступа к функциям вспышки, настройки выдержки и спортивный режим (минимизирует размытие при съемке быстро движущихся объектов). В кнопке меню спрятаны все остальные параметры: размер кадра, таймер, HDR, интервальная съемка (включает съемку через выбранный интервал, пока не будет сделано заданное количество снимков) и основные настройки камеры.
В основных настройках камеры можно включить водяной знак. Эта функция будет добавлять к кадру рамку с подписью, в которой указана информация о смартфоне и параметрах съемки.
ВидеоСтандартный режим для повседневной видеосъемки. Здесь также доступны кнопки фильтров и бьютификации. Слева добавлена клавиша глубины резкости, которая позволяет размывать фон.
Во время видеосъемки можно переключаться только между 1x, 2x и 3x. Ультраширика нет. Максимальное разрешение снимаемого ролика составляет 4K, а частота кадров — 60 FPS. Также есть возможность записи видео с расширенным динамическим диапазоном в формате Dolby Vison. Однако при съемке в таком режиме частота кадров опустится до 30 FPS.
Также в верхней части интерфейса расположена кнопка функции Сверхстабильный. Она позволяет записывать очень плавные ролики с рук, но только с максимальным разрешением Full HD.
УлицаСпециальный режим для уличной съемки, который оценят стрит-фотографы. Здесь вместо кнопок зума расположены клавиши с обозначением эквивалента фокусного расстояния: 16, 23, 47 и 91 мм.
Также в режиме Улица имеются настройки выдержки и ручная фокусировка.
ПортретВ портретном режиме можно снимать на 1x или 2x. Здесь также доступны встроенные фильтры и бьютификатор.
Также в режиме портрет можно вручную настраивать уровень искусственного размытия.
С размытием на фронталку в портретном режиме:
НочьПлавно подходим к режимам, которые производитель убрал из быстрого доступа в отдельное меню Еще. Ночной режим здесь оказался не спроста, поскольку он умеет активироваться автоматически при съемке в стандартном режиме Фото, когда недостаточно освещения.
На момент съемки в Питере были белые ночи, поэтому даже в 01:00 довольно светло:
PROРежим для пользователей, которые захотят контролировать все параметры съемки вручную. Для понимания всех обозначений имеется встроенная подсказка. Она спрятана под кнопкой i.
В верхней части интерфейса в режиме PRO расположен переключатель, который позволяет быстро переключаться между форматами сохранения JPG, RAW и RAW+. Если вы планируете последующую обработку изображений, то рекомендую снимать в RAW. Файл фото станет тяжелее, но он будет содержать больше информации для редактирования.
Высокое разрешениеВ этом режиме можно снимать с максимальным доступным разрешением — 50 МП. Он наилучшим образом подходит для съемки хорошо освещенных объектов и неподвижных ландшафтов.
ПанорамнаяЗдесь не стану ходить вокруг да около. Панорамы предназначены для съемки широкоформатных изображений для передачи сцен, которые не помещаются в обычный кадр с соотношением сторон 4:3 или 16:9.
Работает панорамный режим привычным образом. Нажимаем кнопку спуска затвора, делаем проводку видоискателем слева направо, сверху вниз или наоборот, а затем завершаем панораму повторным нажатием кнопки спуска затвора.
ФильмыДля съемки фото с ручными настройками имеется режим PRO, а для видео предназначен Фильмы. Он позволяет регулировать ISO, выдержку, баланс белого и другие параметры.
Также режим Фильмы отличается интерфейсом — здесь сведены к минимуму все лишние детали.
УскореннаяРежим для интервальной съемки (таймлапсы). Он отлично подходит для отображения течения времени. Во время съемки лучше всего использовать штатив, что руки не уставали долго держать смартфон.
Двухоконный режим видеоОднорвременная съемка на основную и фронтальную камеру. Можно менять расположение картинки внутри кадра. Скорее всего этот режим будет полезен для съемки сторизов с реакциями.
Сдвиг/уклонЭтот режим имитирует работу тилт-шифт объективов, которые позволяют регулировать резкость и перспективу.
Что еще
- Помимо всего вышеперечисленного в приложении камеры realme GT 6 есть еще несколько режимов. Они не так часто используются в повседневном сценарии, но могут быть полезны пользователям, которые хотят попробовать что-то новое в съемке:
- Замедленная съемка — позволяет снимать видео в максимальном разрешении 1080p с частотой 240 FPS
- Длинная выдержка — можно использовать для объектов в движении. Чаще всего такой режим применяется для так называемых лайттрейлов — «заморозки» огней проезжающего транспорта. Также длинную выдержку можно использовать для рисования светом и портретов на фоне движущихся огней
- Астрономический режим — будет полезен для съемок звездного неба. К сожалению, в мегаполисе с этим туго. Для таких съемок нужно выезжать на природу подальше от города, чтобы свести к минимуму световой шум
- Групповой портрет — этот режим предусмотрен для съемки группы людей, чтобы все лица получились четкими