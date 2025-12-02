Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

realme GT 8 Pro поступил в продажу в России

Олег
Фото: realme

Китайский бренд realme сообщил о старте продаж своего флагманского смартфона в России. Устройство работает на Snapdragon® 8 Elite Gen 5, а также предлагает аккумулятор на 7000 мАч и 200 Мп основную камеру. Дисплей предлагает разрешение 2К и частоту обновления изображения 144 Гц с пиковой яркостью до 7000 нит.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Полностью зарядить realme GT 8 Pro можно за 43 минуты с мощностью до 120 ватт, а беспроводная поддерживает до 50 ватт. Специальный чип контролирует температуру аккумулятора и не позволяет ему перегреваться. Заявленная автономность — 20 часов просмотра видео, а также 8 часов непрерывного гейминга.

Смартфон умеет снимать видео Dolby Vision 4K 120 FPS или 8К 24 FPS на основной и сверхширокоугольный модуль. А еще внешний вид блока камер можно кастомизировать: декор откручивается и заменяется на другой по вкусу владельца.

Фото: realme

realme GT 8 Pro доступен в магазинах DNS и в официальных магазинах realme online shop на маркетплейсах (Ozon, Яндекс, Wildberries).
  • realme GT 8 Pro 12 + 256 Гб доступен по цене от 99 999 руб.
  • realme GT 8 Pro 16 + 512 Гб доступен по цене от 109 999 руб.
  • realme GT 8 Pro Dream Edition 16 + 512 Гб доступен по цене от 119 999 руб.
При покупке к каждому смартфону прилагается отдельный набор со сменным квадратным декором. В версии realme GT 8 Pro Dream Edition сменный декор уже находится внутри бокса. 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Realme выпустила ответку на Apple Watch Ultra. Эти часы работают в 6 раз дольше и не стоят $800
realme GT 8 Pro привезут в Россию уже 2 декабря
Названы лучшие недорогие смартфоны середины осени. Каждый из них — шедевр

Рекомендации

Рекомендации

Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+32
redlac77
Что-то как-то дороговато 🤔
57 минут назад
#
+32
redlac77
скажите пожалуйста, он лучше чем OnePlus 15? просто планирую телефон себе брать к нг...
51 минуту назад
#