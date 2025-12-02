realme GT 8 Pro поступил в продажу в России

Китайский бренд realme сообщил о старте продаж своего флагманского смартфона в России. Устройство работает на Snapdragon® 8 Elite Gen 5, а также предлагает аккумулятор на 7000 мАч и 200 Мп основную камеру. Дисплей предлагает разрешение 2К и частоту обновления изображения 144 Гц с пиковой яркостью до 7000 нит.
Смартфон умеет снимать видео Dolby Vision 4K 120 FPS или 8К 24 FPS на основной и сверхширокоугольный модуль. А еще внешний вид блока камер можно кастомизировать: декор откручивается и заменяется на другой по вкусу владельца.
realme GT 8 Pro доступен в магазинах DNS и в официальных магазинах realme online shop на маркетплейсах (Ozon, Яндекс, Wildberries).
- realme GT 8 Pro 12 + 256 Гб доступен по цене от 99 999 руб.
- realme GT 8 Pro 16 + 512 Гб доступен по цене от 109 999 руб.
- realme GT 8 Pro Dream Edition 16 + 512 Гб доступен по цене от 119 999 руб.