realme GT 8 Pro привезут в Россию уже 2 декабря







Бренд realme наконец-то анонсировал скорый старт продаж нового флагмана realme GT 8 Pro. Девайс появится в России уже 2 декабря.

«realme GT 8 Pro — это результат четырехлетнего сотрудничества realme с японским брендом камер RICOH IMAGING, нацеленного на то, чтобы перенести эстетику и дух классической уличной фотографии в формат мобильного устройства. Итогом работы двух брендов стал ряд эксклюзивных решений, реализованных в realme GT 8 Pro: оптика, специальный интерфейс, классические цветовые тона RICOH GR и функции кастомизации», — говорится в пресс-релизе.

Флагман оснащён системой камер, созданной в партнерстве с японским брендом RICOH IMAGING. Впервые для realme, девайс получит телеобъектив на 200 Мп. Кроме того, realme GT 8 Pro станет первым смартфоном в России с новейшим флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5.Главная фича смартфона — специальный режим RICOH GR, который воссоздает особую атмосферу компактных камер через фирменный интерфейс: кнопку, звук затвора и эксклюзивный водяной знак. Он включает в себя режим Snap Focus с фиксированным фокусом для уличной съемки и предлагает два классических фокусных расстояния камеры RICOH GR — 28 мм и 40 мм. Пять классических цветовых тонов — Стандартный (Standard), Позитивная пленка (Positive Film), Негативная пленка (Negative Film), Однотонный (Monotone) и Высококонтрастный черно-белый (High-Contrast B&W) — были созданы с опорой на многолетний опыт RICOH в области цветопередачи. Благодаря «цветовым рецептам» (Tone Recipes) пользователи могут настраивать тона под свой стиль, сохранять персональные комбинации и делиться ими как с другими владельцами realme GT 8 Pro, так и владельцами камер RICOH GR.Вместе со смартфоном 2 декабря realme представит новые смарт-часы realme Watch 5. декабря. Подробные технические характеристики, доступные конфигурации и цены устройств будут объявлены позднее.