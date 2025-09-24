realme GT 8 Pro станет первым в России смартфоном на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Бренд realme объявил о скором запуске флагмана GT 8 Pro на российском рынке. Устройство станет первым в России смартфоном на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который обеспечивает максимальную производительность и энергоэффективность.
Флагман поддерживает продвинутую оптимизацию realme Hyper Vision+ AI и систему GT BOOST 3.0, которая позволяет запускать две требовательные игры одновременно без просадок FPS в течение часа.
realme заявляет, что GT 8 Pro готов установить новые стандарты в сегменте флагманских смартфонов. Точная дата поступления в продажу будет объявлена в ближайшее время.