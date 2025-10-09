realme и RICOH IMAGING объявили о партнёрстве в области мобильной фотографии

Компания realme официально объявила о стратегическом партнерстве с легендарным брендом RICOH IMAGING — создателем культовой линейки камер GR. Презентация первого результата сотрудничества в виде realme GT 8 Pro состоится уже 14 октября в Пекине.
realme GT 8 Pro станет первым смартфоном, в котором технологии realme сочетаются с оптическим наследием RICOH. Инженеры внедрили фирменные цветовые профили GR, обновили интерфейс камеры и уделили особое внимание передаче текстуры, света и тонов — так, чтобы пользователь ощущал себя не просто с телефоном, а с настоящим инструментом для уличной съёмки.
По словам Кадзунобу Саики из RICOH Imaging, идея сотрудничества — вдохновить новое поколение видеть красоту в повседневности и снимать без ограничений. «Это не про технику, это про эмоции», — подчеркнул он.
Официальная презентация realme GT 8 Pro и раскрытие всех подробностей партнёрства с RICOH GR состоятся 14 октября.