realme и RICOH IMAGING объявили о партнёрстве в области мобильной фотографии







Компания realme официально объявила о стратегическом партнерстве с легендарным брендом RICOH IMAGING — создателем культовой линейки камер GR. Презентация первого результата сотрудничества в виде realme GT 8 Pro состоится уже 14 октября в Пекине.

Обе компании работали над проектом больше четырёх лет, стремясь вернуть в мобильную съёмку живые эмоции и стиль. Основная цель партнёрства — противостоять однотипности современных камер, где снимки получаются слишком «идеальными» и одинаковыми. Вице-президент realme Чейз Сю рассказал, что пользователи устали от чрезмерной обработки и хотят возвращения характера и естественности. Именно поэтому бренды решили вдохнуть в смартфон дух уличной фотографии RICOH GR — той самой, где важно поймать момент, а не накинуть фильтры.realme GT 8 Pro станет первым смартфоном, в котором технологии realme сочетаются с оптическим наследием RICOH. Инженеры внедрили фирменные цветовые профили GR, обновили интерфейс камеры и уделили особое внимание передаче текстуры, света и тонов — так, чтобы пользователь ощущал себя не просто с телефоном, а с настоящим инструментом для уличной съёмки.По словам Кадзунобу Саики из RICOH Imaging, идея сотрудничества — вдохновить новое поколение видеть красоту в повседневности и снимать без ограничений. «Это не про технику, это про эмоции», — подчеркнул он.Официальная презентация realme GT 8 Pro и раскрытие всех подробностей партнёрства с RICOH GR состоятся 14 октября.