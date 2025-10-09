realme и RICOH IMAGING объявили о партнёрстве в области мобильной фотографии

Фархад

realme

Компания realme официально объявила о стратегическом партнерстве с легендарным брендом RICOH IMAGING — создателем культовой линейки камер GR. Презентация первого результата сотрудничества в виде realme GT 8 Pro состоится уже 14 октября в Пекине.

Обе компании работали над проектом больше четырёх лет, стремясь вернуть в мобильную съёмку живые эмоции и стиль. Основная цель партнёрства — противостоять однотипности современных камер, где снимки получаются слишком «идеальными» и одинаковыми. Вице-президент realme Чейз Сю рассказал, что пользователи устали от чрезмерной обработки и хотят возвращения характера и естественности. Именно поэтому бренды решили вдохнуть в смартфон дух уличной фотографии RICOH GR — той самой, где важно поймать момент, а не накинуть фильтры.

realme GT 8 Pro станет первым смартфоном, в котором технологии realme сочетаются с оптическим наследием RICOH. Инженеры внедрили фирменные цветовые профили GR, обновили интерфейс камеры и уделили особое внимание передаче текстуры, света и тонов — так, чтобы пользователь ощущал себя не просто с телефоном, а с настоящим инструментом для уличной съёмки.

По словам Кадзунобу Саики из RICOH Imaging, идея сотрудничества — вдохновить новое поколение видеть красоту в повседневности и снимать без ограничений. «Это не про технику, это про эмоции», — подчеркнул он.

Официальная презентация realme GT 8 Pro и раскрытие всех подробностей партнёрства с RICOH GR состоятся 14 октября.
0
Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»

Комментарии

+122
Gabriel
RICOH GR это шикарная камера.
У меня была. Каждое фото шедевр, особенно в черно-белом режиме, если в высоком контрасте сделать вообще красота хоть на постер ставь фото.
Сегодня в 12:27
#