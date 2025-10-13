realme представила голосовой редактор AI Edit Genie для своих новых смартфонов

Олег

Компания realme выпустила функции интеллектуального голосового редактора фото — AI Edit Genie. Разработка дебютирует вместе с «вечериночной» серией realme 15, представленной моделями realme 15 Pro, realme 15 5G, а также realme 15T.

Фото: realme
Фото: realme

AI Edit Genie позволяет произнести, например, «Сгладь мне кожу» или «Убери человека на заднем плане», после чего алгоритмы анализируют кадр и вносят точные корректировки, реализующие пожелания пользователя. AI алгоритмы камеры смартфона анализируют кадр и автоматически настраивают параметры съемки, а AI Edit Genie расширяет эти возможности — редактирование продолжается уже после, одним голосом. Новая функция разработана с прицелом на молодое поколение и пользователей, стремящихся получать качественные снимки с минимальными усилиями.

Серия смартфонов realme 15 поступит в продажу в России 21 октября. Подробные технические характеристики, конфигурации и цены устройств будут объявлены позднее. 

