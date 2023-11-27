realme продала более 200 миллионов смартфонов



Компания realme объявляет, что ее глобальные поставки смартфонов превысили 200 млн единиц. Компания заняла пятое место по скорости достижения этой отметки.



realme вышла на рынок смартфонов в 2018 году, когда на нем было представлено более 700 брендов и сложилась устойчивая иерархия. Компания выбрала своей целевой аудиторией молодых людей и уже пять лет подряд входит в глобальный топ-10 лидеров по продажам смартфонов. За 37 месяцев компания преодолела отметку в 100 млн пользователей по всему миру.









В 2022 году realme представила стратегию Simply Better («Просто лучше»), в рамках которой создала серию GT. Эта стратегия подразумевает, что каждое новое поколение продуктов realme предлагает серьезный технологический прорыв. Кроме того, был создан Глобальный институт передовых технологий realme, который занимается разработкой технологических инноваций в четырех ключевых областях: технологии изображения, фотосъемка, игровые возможности и энергоэффективность.



В 2024 году realme намерена увеличить инвестиции в научно-исследовательскую работу на 470%, а также увеличит свой кадровый резерв, расширив команду исследований и разработоки. В следующем году она планирует увеличение численности исследовательского персонала на 400%. В 2022 году realme представила стратегию Simply Better («Просто лучше»), в рамках которой создала серию GT. Эта стратегия подразумевает, что каждое новое поколение продуктов realme предлагает серьезный технологический прорыв. Кроме того, был создан Глобальный институт передовых технологий realme, который занимается разработкой технологических инноваций в четырех ключевых областях: технологии изображения, фотосъемка, игровые возможности и энергоэффективность.В 2024 году realme намерена увеличить инвестиции в научно-исследовательскую работу на 470%, а также увеличит свой кадровый резерв, расширив команду исследований и разработоки. В следующем году она планирует увеличение численности исследовательского персонала на 400%.