realme станет партнером VK Fest 2023

Олег

realme


Бренд realme примет участие в open-air фестивале VK Fest 2023, который пройдет в Москве 15 и 16 июля. Компания представит тематическую площадку, посвященную технологиям.

realme возведет на площадке целый город реалмяу — масштабную инсталляцию, на которой посетители смогут протестировать функции zoom-увеличения на разных смартфонах, в том числе на новых устройствах серии 11 Pro. Инсталляция позволит посмотреть на прогулки по городу иначе — ведь с камерами смартфонов realme можно заметить даже самые мелкие детали.

Одним из главных развлечений для гостей станет возможность поучаствовать в музыкальном конкурсе с призами и угадывать мелодии, используя новые профессиональные наушники realme Buds Air 5 Pro. Там же самые меткие смогут испытать свои силы в чемпионате Cepco и побороться за призы, если забросят кольца на подготовленные мишени. Причем кидать они будут кольца безеля в форме камер смартфонов серии realme 11 Pro.

Самым маленьким гостям также не будет скучно — на площадке найдутся варианты активностей и для детей: например, на бренд-зоне можно будет надуть большие мыльные пузыри, а также повеселиться с маскотом бренда реалмяу. Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в бесплатной лотерее realme и в качестве приза получить смартфоны, умные устройства и памятные сувениры — компания вечером 15 и 16 июля выберет случайным образом трех победителей из тех, кто в течение дня взял номерок на бренд-зоне.

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