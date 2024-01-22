realme впервые покажет realme C67 и Note 50 на RosaFest в Сочи

Олег

realme


Компания realme в третий раз станет технологическим партнером ежегодного зимнего фестиваля RosaFest. 9-й ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль на курорте Роза Хутор пройдет с 27 января по 4 февраля 2024 года. В рамках мероприятия компания впервые покажет смартфон realme C67 и проведет множество увлекательных активностей.

Новая яркая бренд-зона realme станет воплощением девиза «Make it real», представленного ранее в этом году в рамках ребрендинга. realme познакомит участников RosaFest со своими передовыми устройствами и представит новейший смартфон. Гости фестиваля первыми в России увидят realme C67 с одной из лучших в ценовом сегменте и первой для С-серии камерой с высоким разрешением 108 Мп с 3-кратным зумом, а также стильным дизайном. Кроме того, участники получат возможность познакомиться с первым смартфоном новой серии Note — realme Note 50.

Все желающие смогут принять участие в разнообразных активностях от бренда и получат шанс выиграть ценные призы, в том числе смартфоны realme и уникальный мерч. Чтобы отдохнуть и согреться после катания на заснеженных склонах, можно будет посетить realme-бар с горячими напитками и снять фото и видео в яркой фотозоне с видом на горы.

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