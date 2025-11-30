Realme выпустила ответку на Apple Watch Ultra. Эти часы работают в 6 раз дольше и не стоят $800

Фото: Realme
Китайский бренд Realme представил свои новые бюджетные смарт-часы Watch 5, которые полностью копируют внешность Apple Watch Ultra. Аксессуар получил 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей с Always-on Display, яркостью 600 нит и плавностью 60 Гц, а корпус выполнен из алюмиевого сплава. Аккумулятор должен обеспечить порядка 20 дней в режиме Light Smart либо 16 дней в обычном.
Китайский бренд Realme представил свои новые бюджетные смарт-часы Watch 5, которые полностью копируют внешность Apple Watch Ultra. Аксессуар получил 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей с Always-on Display, яркостью 600 нит и плавностью 60 Гц, а корпус выполнен из алюмиевого сплава. Аккумулятор должен обеспечить порядка 20 дней в режиме Light Smart либо 16 дней в обычном.
Фото: Realme
По часам можно разговаривать, в них встроен NFC и GPS, а также полный набор датчиков и функций здоровья — мониторинг сна, дыхательную тренировку, контроль менструального цикла, мониторинг сердечного ритма, мониторинг максимального уровня SpO2 и мониторинг стресса.
Купить глобалку Realme Watch 5 уже можно на «Яндекс Маркете», и ценник порадует любого — часы в десяток раз дешевле Apple Watch Ultra, но выглядят так же и предлагают схожие опции, при этом лишены их главного недостатка.
Реклама
ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543