Realme выпустила ответку на Apple Watch Ultra. Эти часы работают в 6 раз дольше и не стоят $800

Китайский бренд Realme представил свои новые бюджетные смарт-часы Watch 5, которые полностью копируют внешность Apple Watch Ultra. Аксессуар получил 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей с Always-on Display, яркостью 600 нит и плавностью 60 Гц, а корпус выполнен из алюмиевого сплава. Аккумулятор должен обеспечить порядка 20 дней в режиме Light Smart либо 16 дней в обычном.

