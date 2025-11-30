Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Realme выпустила ответку на Apple Watch Ultra. Эти часы работают в 6 раз дольше и не стоят $800

Олег
Фото: Realme
Фото: Realme

Китайский бренд Realme представил свои новые бюджетные смарт-часы Watch 5, которые полностью копируют внешность Apple Watch Ultra. Аксессуар получил 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей с Always-on Display, яркостью 600 нит и плавностью 60 Гц, а корпус выполнен из алюмиевого сплава. Аккумулятор должен обеспечить порядка 20 дней в режиме Light Smart либо 16 дней в обычном.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Фото: Realme
Фото: Realme

По часам можно разговаривать, в них встроен NFC и GPS, а также полный набор датчиков и функций здоровья — мониторинг сна, дыхательную тренировку, контроль менструального цикла, мониторинг сердечного ритма, мониторинг максимального уровня SpO2 и мониторинг стресса.

Купить глобалку Realme Watch 5 уже можно на «Яндекс Маркете», и ценник порадует любого — часы в десяток раз дешевле Apple Watch Ultra, но выглядят так же и предлагают схожие опции, при этом лишены их главного недостатка.


Реклама
ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543

-2
Cсылки по теме:
В сети показали новые Casio G-SHOCK Rock Crab — просто кайф, и стоят недорого!
Найдено решение главной проблемы всех смарт-часов, в том числе Apple Watch и Galaxy Watch
Xiaomi выпустила ответку на Apple Watch Ultra. Эти часы работают в 6 раз дольше и не стоят $800

Рекомендации

Рекомендации

Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

lazex
+66
lazex
Алюминий вместо титана, обычное стекло вместо сапфирового, яркость экрана в 3 раза ниже, набор датчиков, если разбираться, будет меньше в пару раз, убогая WearOS наверняка, отсутствие фишек Watch Ultra навроде отображения секунд при неактивном дисплее, но зато покупатели этой жалкой подделки под Ультры будут трясти перед всеми своей батарейкой. Равноситьно, как если бы обладатели Nokia 3310 хвастались своей батарейкой перед владельцами современных смартов) Не-не-не, носите это сами)
Сегодня в 15:38
#
lazex
+66
lazex
Из комментариев на Яме:
Комментарий: Спустя некоторое время я решил обновить свой отзыв на эти часы. Они годятся только для того, чтобы выполнять свою основную функцию — показывать время. Всё остальное у них получается плохо. Они либо работают неправильно, либо вообще не работают. Не имеет значения, как их носить, они всё равно будут сигнализировать о неправильной установке, не захотят измерять пульс и другие показатели. Например, если вы сделаете десять шагов, часы зафиксируют это как случайное количество шагов в диапазоне от нуля до тысячи. Если вы спали всю ночь с часами на руке, то утром они могут сообщить, что их вообще не надевали. Ремешок также оставляет желать лучшего. Независимо от того, как вы его застёгиваете, он всё равно будет мешать, вызывать раздражение и натирание кожи. После покупки часы автоматически обновились через официальное приложение. Они постоянно подключены к телефону, предоставлены все необходимые разрешения, но информация на телефон не передаётся, пока принудительно не обновить страницу приложения. Даже после этого часы могут отказать в передаче данных. Сила затяжки ремешка не влияет на точность измерений — они всё равно будут выдавать некорректные результаты. На основе своего опыта я могу сказать, что эти часы — неудачная покупка. За эти деньги лучше приобрести обычные часы, например, Casio, которые не требуют ежедневной зарядки. Аккумулятор этих часов держит заряд 3–4 дня, после чего требуется подзарядка.
Сегодня в 15:53
#