realme запускает фотоконкурс с шикарными призами
Артем Фунтиков —
Фото: realme
Победители получат смартфоны realme 11 Pro+ и наушники realme Buds Air 5 Pro
Компания realme запускает масштабный конкурс мобильной фотографии, посвященный мгновениям лета. Все желающие жители России старше 18 лет могут прислать свои работы на оценку профессиональным жюри. Авторов самых ярких работ, ждут ценные призы: пять финалистов получат смартфоны realme 11 Pro+ и пять серебряных призеров наушники Buds Air 5 Pro.
Жюри будут оценивать работы в пяти категориях: уличная фотография, пейзажи, портреты, фото с животными и креативная фотография. Каждый снимок должен передавать ощущение лета: яркие, эмоциональные, живые моменты, которые хочется сохранить в памяти. При желании, в описании к снимку можно добавить свои впечатления. В каждой из пяти категорий будет выбран один победитель.
Главное условие участия — фотография должна быть сделана на смартфон realme (допускается постобработка с сохранением данных об исходном фото) не раньше 1 июля 2023 года. Фото должно быть опубликовано на форуме бренда realme «Мгновения лета»: с указанием одной из пяти категорий конкурса. Также должны быть сохранены данные Exif, дата и водяной знак.
Конкурс будет проходить с 19 июля по 12 августа 2023 года. Отправить работы можно до 12 августа (включительно), а итоги будут подведены 17 августа 2023 года.
Подробные условия и разделы конкурса смотрите по этой ссылке.
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