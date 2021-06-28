Большинство пользователей так или иначе сталкивалось с головной болью из-за случайно удаленных файлов. А что если в таком сценарии на кону стоит профессиональная репутация или дорогостоящий проект? Для таких случаев под рукой необходимо держать утилиту Recoverit Data Recovery.
Мы продолжаем вас знакомить с приложениями от Wondershare. Недавно мы вас знакомили с их программой MobileTrans, которая позволяет буквально в два клика перенести все самые важные данные с одного смартфона на другой.
Wondershare была основана в 2003 году. Сейчас это престижная и крупная компания, которая стремится к созданию простого в использовании и полезного в повседневных задачах софта. Программному обеспечению Recoverit Data Recovery доверяет более 5 000 000 миллионов пользователей, а еще это приложение очень популярно в России. Среди партнеров Wondershare такие значимые игроки в сегменте IT, как Microsoft, Dell, WD, Sony и Apple. Утилита предназначена для работы с ПК, Mac, внешними жесткими дисками и другими устройствами.
Как восстановить данные с помощью Recoverit Data RecoveryОсновные особенности программы:
- Безопасность данных.
- Поддержка более 1000 форматов файлов и всех самых распространенных файловых систем.
- Высокий показатель восстановления.
- Очень простой процесс восстановления, состоящий из трех шагов: установка Recoverit, сканирование, предварительный просмотр и последующее восстановление.
Главное окно Recoverit очень простое с минималистичнным дизайном. Это означает, что с наибольшей вероятностью программа будет проста для освоения новичкам.
Перед нами четыре основных раздела:
- Устройства — встроенные накопители.
- Внешние устройства — подключаемые хранилища, например, флешки или жесткие диски.
- Расположение — позволяет выбирать конкретное место для поиска удаленных файлов.
- Расширенное восстановление — этот раздел предназначен для наиболее запущенных случаев, таких как восстановление с поврежденного компьютера.
В нашем обзоре мы попытаемся восстановить предварительно удаленный файл с флешки, поэтому выбираем её в меню «Внешние устройства» и нажимаем кнопку «Начать» в правом нижнем углу.
Объем флешки — 64 ГБ, из которых занято около 5 гигов. На полноценное сканирование и поиск удаленных данных ушло 9 минут. Стоит сразу отметить, что помимо нашего удаленного файла, а это коротенький геймплейный ролик из игры DOOM Eternal, приложение Recoverit также обнаружило еще удаленные данные в количество 4564 штук.
А вот и наше удаленное видео. Отмечаем его галочкой и приступаем к восстановлению, нажав кнопку «Восстановить» в правом нижнем углу экрана. Перед запуском восстановления Recoverit попросит приобрести лицензию или войти в учетную запись, если вы уже купили лицензионный план.
В нашем случае на восстановление удаленного ролика ушло около 2 минут, поскольку он весит всего 282 МБ. Файл восстановился без ошибок, он с легкостью запускается в проигрыватели и воспроизводится без каких-либо лагов и артефактов.
Стоимость
Wondershare предусмотрела три различных лицензионных плана. Таким образом компания позволяет подобрать лицензию исходя из индивидуальных потребностей:
- Essential на 1 месяц — 59,95 долларов
- Essential на 1 год — 69,95 долларов
- Essential пожизненная — 119,95 долларов
- Standart на 1 месяц — 69,95 долларов
- Standart на 1 год — 79,95 долларов
- Standart пожизненная — 139,95 долларов
- Advanced на 1 месяц — 79,95 долларов
- Advanced на 1 год — 89,95 долларов
- Advanced пожизненная — 159,95 долларов
Разница между версиями
На первый взгляд может показаться, что ценник высоковат, но когда дело доходит до рисков потери репутации или прибыли, то такая стоимость получается вполне оправданной. Также стоит учитывать, что в это стоимость входит экономия одного из самых ценных ресурсов — времени, которое не нужно будет тратить изучение различных аспектов процесса восстановления.
ИтогНаше тестирование подтвердило процесс восстановления удаленных данных в три шага с помощью утилиты Recoverit. Такое простое и элегантное решение определенно стоит записать в основные преимущества приложению.
Представьте ситуацию, как будто вы свадебный фотограф и вам нужно сдавать в конце недели проект. Из-за неловкого движения или системной ошибки с карты памяти SD удаляются все оригиналы снимков, а до создания резервной копии вы еще не добрались. Где-то в области между лопаток ощущается ручеек холодного пота, а фантазия уже нарисовала загубленную репутацию, которая в геометрической прогрессии распространяется по сарафанному радио. Расслабьтесь. В такие моменты просто держите в памяти, а еще лучше добавьте ссылку в заметки или установите программу Recoverit заранее.
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