Редизайн MagSafe со «сбитым прицелом» в iPhone 17 Pro показали на фото

Фархад

iPhone

На днях в сети появилась информация о том, что Apple сдвинет логотип на задней панели iPhone 17 чуть ниже. Теперь инсайдер Majin Bu поделился фотографией предполагаемых массивов магнитов MagSafe для чехлов под iPhone 17 Pro. Выглядит не очень.

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На существующих моделях iPhone с MagSafe магниты образуют полный круг, но в новом макете в нем есть отверстие. Судя по всему, именно в этом месте и будет размещён логотип Apple. Компании придётся его сдвинуть ниже, чтобы новый камерный блок во всю ширину смотрелся более органично.

iPhone

Эту же информацию подтвердил другой проверенный инсайдер — Сонни Диксон заявили. Интересно, что все существующие аксессуары MagSafe останутся совместимыми с моделями iPhone 17 Pro. Похоже, это изменение будет чисто эстетическим, без каких-либо функциональных изменений.
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Источник:
MacRumors
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