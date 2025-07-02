Редизайн MagSafe со «сбитым прицелом» в iPhone 17 Pro показали на фото







На днях в сети появилась информация о том, что На днях в сети появилась информация о том, что Apple сдвинет логотип на задней панели iPhone 17 чуть ниже. Теперь инсайдер Majin Bu поделился фотографией предполагаемых массивов магнитов MagSafe для чехлов под iPhone 17 Pro. Выглядит не очень. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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На существующих моделях iPhone с MagSafe магниты образуют полный круг, но в новом макете в нем есть отверстие. Судя по всему, именно в этом месте и будет размещён логотип Apple. Компании придётся его сдвинуть ниже, чтобы новый камерный блок во всю ширину смотрелся более органично.Эту же информацию подтвердил другой проверенный инсайдер — Сонни Диксон заявили. Интересно, что все существующие аксессуары MagSafe останутся совместимыми с моделями iPhone 17 Pro. Похоже, это изменение будет чисто эстетическим, без каких-либо функциональных изменений.