Redmi A4 5G за 9 тысяч рублей знатно пристыдил iPhone 16 и Apple



Компания Xiaomi представила ультрабюджетную новинку — смартфон серии Redmi по цене менее $100, который превосходит iPhone 16 по важному параметру. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, анонс Redmi A4 5G прошел несколько дней назад, но подробности о спецификациях и ценах появились лишь сейчас. Как следует из названия, смартфон поддерживает сети пятого поколения 5G, но на этом плюшки не заканчиваются. Устройство получило LCD-дисплей 6,7 дюйма с рекордной для своей цены частотой обновления изображения 90 Гц. Даже в iPhone 16 дисплей поддерживает лишь 60 Гц.







Что касается других параметров, то Redmi A4 5G работает на чипе Snapdragon 4s Gen 2, который создан по 4 нм-техпроцессу, вкупе с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб накопителем. Основной модуль камеры имеет разрешение 50 Мп и нестыдную диафрагму f/1.8, а фронталка здесь 8-мегапиксельная. Аккумулятор 5000 мАч обеспечит хорошую автономность, а быстрая зарядка 18 Вт — удобство пользователя. Из коробки смартфон поставляется с Android 14 и оболочкой HyperOS 1.0.



Самое интересное — цена. В Индии Redmi A4 5G стартует в ноябре с прайсом 8499 рупий, что примерно соответствует 9500 рублей. Смартфон дешевле 10 тысяч рублей показал Apple, как нужно делать.