Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Реестр электронных повесток заработал в полную силу. Что теперь грозит уклонистам?

Александр

Фото freepik

В России зафиксированы первые случаи применения ограничительных мер к призывникам, не явившимся в военкомат по повестке. Как сообщает Telegram-канал «База», мужчина из Калининграда получил повестку ещё в ноябре 2025 года, но проигнорировал её. Спустя 20 дней после неявки система в автоматическом режиме сформировала документ о применении к нему сразу пяти ограничений, предусмотренных законодательством.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Уклонисту запретили управлять транспортными средствами, регистрировать автомобили, открывать ИП, оформлять самозанятость, совершать сделки с недвижимостью, а также был закрыт выезд за границу. Шестой пункт возможных ограничений — запрет на получение кредитов — не был применён. Аналогичные случаи зафиксированы в Челябинске, Краснодаре, Красноярске и Кузбассе. 

Правовой основой для ограничений служит статья 7.1 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Закон предусматривает шесть временных ограничений для граждан, не явившихся по повестке без уважительной причины: запрет на регистрацию ИП; запрет на постановку на учёт в качестве самозанятого; приостановка регистрации недвижимости; ограничение на пользование водительскими правами; запрет на регистрацию транспортных средств; отказ в заключении кредитных договоров и договоров займа.

Решение о применении этих мер формируется автоматически в Едином реестре воинского учёта по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке. Ранее, в конце 2025 года, сообщалось о массовой блокировке выезда за границу из-за запуска реестра электронных повесток, однако другие ограничения тогда не применялись. Электронная повестка считается вручённой через семь дней после её размещения в реестре, даже если гражданин не заходил в личный кабинет на «Госуслугах». Сразу после размещения повестки вводится запрет на выезд из страны, а через 20 дней неявки добавляются остальные ограничения. Снять их можно только одним способом — лично явившись в военкомат.


-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Жители российских многоэтажек массово получают странные сообщения. Что происходит?
МВД раскрыло суперсложную схему мошенников, и на это действительно стоит взглянуть
ФСБ предупредило об опасности использования Telegram

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить
Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями
Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года
Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1049
hate_u
"Уклонисту запретили управлять транспортными средствами, регистрировать автомобили, открывать ИП, оформлять самозанятость, совершать сделки с недвижимостью, а также был закрыт выезд за границу".
Многим уклонистам глубоко накакать на такие ограничения.
2 часа назад в 18:10
#
+59
nomer010
Уже присылают челам повестки. При неявке сразу блочат ВУ и пр. Все работает.
2 часа назад в 18:10
#