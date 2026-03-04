Реестр электронных повесток заработал в полную силу. Что теперь грозит уклонистам?



Фото freepik



В России зафиксированы первые случаи применения ограничительных мер к призывникам, не явившимся в военкомат по повестке. Как сообщает Telegram-канал «База» , мужчина из Калининграда получил повестку ещё в ноябре 2025 года, но проигнорировал её. Спустя 20 дней после неявки система в автоматическом режиме сформировала документ о применении к нему сразу пяти ограничений, предусмотренных законодательством.

Уклонисту запретили управлять транспортными средствами, регистрировать автомобили, открывать ИП, оформлять самозанятость, совершать сделки с недвижимостью, а также был закрыт выезд за границу. Шестой пункт возможных ограничений — запрет на получение кредитов — не был применён. Аналогичные случаи зафиксированы в Челябинске, Краснодаре, Красноярске и Кузбассе.Правовой основой для ограничений служит статья 7.1 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Закон предусматривает шесть временных ограничений для граждан, не явившихся по повестке без уважительной причины: запрет на регистрацию ИП; запрет на постановку на учёт в качестве самозанятого; приостановка регистрации недвижимости; ограничение на пользование водительскими правами; запрет на регистрацию транспортных средств; отказ в заключении кредитных договоров и договоров займа.Решение о применении этих мер формируется автоматически в Едином реестре воинского учёта по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке. Ранее, в конце 2025 года, сообщалось о массовой блокировке выезда за границу из-за запуска реестра электронных повесток, однако другие ограничения тогда не применялись. Электронная повестка считается вручённой через семь дней после её размещения в реестре, даже если гражданин не заходил в личный кабинет на «Госуслугах». Сразу после размещения повестки вводится запрет на выезд из страны, а через 20 дней неявки добавляются остальные ограничения. Снять их можно только одним способом — лично явившись в военкомат.