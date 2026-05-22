Регулярно проверяйте все свои SIM-карты, и вот почему

Олег


Полиция раскрыла темную схему преступника-гения из Пензы, который обчищал сограждан с помощью их же SIM-карт. Подробности рассказали в «Вестнике Киберполиции России». 

Согласно источнику, 20-летний житель Пензы купил в даркнете несколько десятков SIM-карт, к которым были привязаны аккаунты маркетплейсов их прежних владельцев. Он входил в учетные записи и заказывал товары в рассрочку, а ежемесячные платежи списывались с владельцев аккаунтов. Купленное за чужой счет имущество парень перепродавал: размещал объявления, а потом предоставлял покупателю QR-код для получения товара в ПВЗ. Когда лимит рассрочки заканчивался, он продавал симки дальше в даркнет. 

Полиция вышла на юного гения и провела обыск в его жилище — там было найдено семь мобильных телефонов, около ста сим-карт, компьютерная техника и банковские карты. Против мошенника возбуждено уголовное дело, сейчас он заключен под стражу. История наглядно показывает, насколько важно следить за «жизнеспособностью» своих SIM-карт и своевременно менять привязанный номер телефона в онлайн-сервисах. 
Источник:
Вестник киберполиции России
Комментарии (3)

+264
Gabriel
Я бы не сажал этого товарища , а взял его на службу государства.
Талантливые люди всегда талантливые даже если заблудились.
Сегодня в 11:06
fly666666
+544
fly666666 Gabriel
Был бы талант-не попался. А на месте совести там х вырос
2 часа назад в 11:16
kardigan
+4455
kardigan Gabriel
Возможно он сейчас там и находится, только нам с тобой об этом забыли сказать.
49 минут назад
