Регулярно проверяйте все свои SIM-карты, и вот почему

Полиция раскрыла темную схему преступника-гения из Пензы, который обчищал сограждан с помощью их же SIM-карт. Подробности рассказали в «Вестнике Киберполиции России».Согласно источнику, 20-летний житель Пензы купил в даркнете несколько десятков SIM-карт, к которым были привязаны аккаунты маркетплейсов их прежних владельцев. Он входил в учетные записи и заказывал товары в рассрочку, а ежемесячные платежи списывались с владельцев аккаунтов. Купленное за чужой счет имущество парень перепродавал: размещал объявления, а потом предоставлял покупателю QR-код для получения товара в ПВЗ. Когда лимит рассрочки заканчивался, он продавал симки дальше в даркнет.Полиция вышла на юного гения и провела обыск в его жилище — там было найдено семь мобильных телефонов, около ста сим-карт, компьютерная техника и банковские карты. Против мошенника возбуждено уголовное дело, сейчас он заключен под стражу. История наглядно показывает, насколько важно следить за «жизнеспособностью» своих SIM-карт и своевременно менять привязанный номер телефона в онлайн-сервисах.