Рекавери TWRP было портировано на смартфоны Xiaomi Mi 10i, 10T Lite, Redmi Note 9 Pro 5G, Samsung Galaxy A70, Moto One Fusion+, Moto Edge и Moto G7 Play. Устанавливать на них кастомные прошивки и приложения, модифицирующие системные файлы, стало намного проще.
TWRP — самое популярное стороннее рекавери. С его помощью можно переустанавливать прошивку, стирать данные, а также инсталлировать различные инструменты, которые не ставятся через интерфейс Android (например, сервисы Google или утилиту Xposed).
Перечисленным выше смартфонам доступно несколько прошивок, созданных энтузиастами. К примеру, на Galaxy Galaxy A70 можно накатить LineageOS 17.1, Havoc OS 3.1 и CrDroid без оболочки One UI и большинства фирменных приложений Samsung.
Скачать рекавери TWRP можно с сайта разработчиков, а установить как обычно — с помощью fastboot или приложения TWRP Manager. Через это рекавери впоследствии можно будет устанавливать кастомные прошивки и различные хаки, которые модифицируют системные файлы.
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