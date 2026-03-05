Реклама в Telegram нарушает закон. ФАС уже оформляет блогеров за публикации







Федеральная антимонопольная служба заявила, что реклама в Telegram может нарушать российское законодательство. Поводом стало решение по делу о рекламных публикациях в канале «Лоскутова Мария».

В документе говорится, что интеграции, размещённые 28 января и 20 февраля 2026 года, имеют признаки нарушения федерального закона «О рекламе». Согласно позиции ведомства, доступ к Telegram в России ограничен в соответствии со статьёй 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По этой логике любой Telegram-канал считается ресурсом с ограниченным доступом. В ФАС считают, что распространение рекламы на подобных площадках может противоречить требованиям законодательства.В службе уточнили, что контроль за соблюдением рекламного законодательства входит в её полномочия. Закон запрещает размещение рекламы на ресурсах, деятельность которых признана нежелательной или доступ к которым ограничен на территории России. Поэтому рекламные интеграции в таких сервисах могут рассматриваться как нарушение.Ответственность в подобных случаях могут нести сразу обе стороны — рекламодатель и площадка, распространяющая рекламу. В ФАС заявили, что при наличии оснований ведомство будет применять предусмотренные законом меры. Также участникам рынка рекомендовали проанализировать контент и рекламные размещения на площадках с ограниченным доступом, чтобы привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.