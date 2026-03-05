Реклама в Telegram нарушает закон. ФАС уже оформляет блогеров за публикации

Федеральная антимонопольная служба заявила, что реклама в Telegram может нарушать российское законодательство. Поводом стало решение по делу о рекламных публикациях в канале «Лоскутова Мария».
В службе уточнили, что контроль за соблюдением рекламного законодательства входит в её полномочия. Закон запрещает размещение рекламы на ресурсах, деятельность которых признана нежелательной или доступ к которым ограничен на территории России. Поэтому рекламные интеграции в таких сервисах могут рассматриваться как нарушение.
Ответственность в подобных случаях могут нести сразу обе стороны — рекламодатель и площадка, распространяющая рекламу. В ФАС заявили, что при наличии оснований ведомство будет применять предусмотренные законом меры. Также участникам рынка рекомендовали проанализировать контент и рекламные размещения на площадках с ограниченным доступом, чтобы привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.