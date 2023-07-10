Реклама в Telegram очень неприятно меняется. Павел Дуров всех обманул

Популярный мессенджер Telegram изменил правила своей рекламной площадки. Об этом пишет TG Info.
Во время запуска рекламной платформы в Telegram Павел Дуров заверял, что всё будет не так, как в других компаниях — пользователь увидит рандомную рекламу, никак не связанную с его действиями или интересами. Похоже, что теперь это обещание забыто.
Согласно источнику, Telegram начинает таргетировать рекламу внутри мессенджера в зависимости от интересов пользователя. Теперь для показа релевантной рекламы будут использоваться данные о местоположении, передвижениях, IP-адресе, количестве и тематике каналов, на которые вы подписаны. Аналогичные методы таргетирования для показа персональной рекламы используют многие компании, например, Google.
Новые правила означают, что вы будете видеть в мессенджере не случайную рекламу, а ту, которая потенциально может быть вам интересна. Например, если вы часто читаете группы и каналы на финансовую тематику, Telegram будет показывать вам баннеры с финансовой рекламой.
Такой метод подразумевает сбор и анализ личной информации о пользователе и его активности — то есть, ровно то, чего Telegram обещал не делать.