Реклама в Telegram очень неприятно меняется. Павел Дуров всех обманул

Олег

Дуров


Популярный мессенджер Telegram изменил правила своей рекламной площадки. Об этом пишет TG Info.

Во время запуска рекламной платформы в Telegram Павел Дуров заверял, что всё будет не так, как в других компаниях — пользователь увидит рандомную рекламу, никак не связанную с его действиями или интересами. Похоже, что теперь это обещание забыто.

Дуров врун

Согласно источнику, Telegram начинает таргетировать рекламу внутри мессенджера в зависимости от интересов пользователя. Теперь для показа релевантной рекламы будут использоваться данные о местоположении, передвижениях, IP-адресе, количестве и тематике каналов, на которые вы подписаны. Аналогичные методы таргетирования для показа персональной рекламы используют многие компании, например, Google.

Новые правила означают, что вы будете видеть в мессенджере не случайную рекламу, а ту, которая потенциально может быть вам интересна. Например, если вы часто читаете группы и каналы на финансовую тематику, Telegram будет показывать вам баннеры с финансовой рекламой.

Такой метод подразумевает сбор и анализ личной информации о пользователе и его активности — то есть, ровно то, чего Telegram обещал не делать. 

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Источник:
TG Info
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Комментарии

+4705
Carter_Mayers
Не беда, ведь зависать там часами вовсе не обязательно. Если бы не эти дурацкие боты с их подписками через Телегу, то заходить что туда, что в любой мессенджер можно ровно тогда, когда тебе только напишут
2 часа назад в 18:55
#
Hello!
+609
Hello!
Все нормально, это же Пашка.
час назад в 19:17
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Dmitriy
+581
Dmitriy
Ну дальше будет расширяться объем сливаемых данных, улучшаться их анализ и соотв реклама будет все более таргетированная.
час назад в 19:59
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