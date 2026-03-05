Top.Mail.Ru

Рекламировать в YouTube тоже нельзя — ФАС

Фархад



Журналисты из «Ъ» обратились в ФАС за комментариями по поводу штрафов за рекламу в Telegram, и получили ответ, что реклама запрещена на всех нежелательных ресурсах.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — заявили в ФАС.

Отметим, что YouTube и Telegram пока не входят в списки запрещённых сервисов.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.
Источник:
Коммерсантъ
