Рекламная платформа Soloway расширила возможности таргетинга с помощью «Авито»

Рекламная платформа Soloway увеличила количество аудиторных сегментов для таргетинга за счет поэтапной интеграции с «Авито». На первом этапе у клиентов Soloway появилась возможность таргетинга по детальным in-app сегментам на основании покупательского интереса.
Кроме того, таргетинги стали более детализированными. Например, появилась возможность охватывать пользователей, которые рассматривают покупку квартиры, аренду комнаты или приобретение загородного дома. Такая детализация позволяет максимально точно охватывать аудиторию независимо от того, в какой среде она находится — в мобильном приложении или на сайте.
«Запуск расширенной таксономии является первым шагом интеграции двух технологических компаний. Мы уверены, что это обновление расширит возможности для клиентов рекламной платформы Soloway и обеспечит им еще более высокие результаты. Мы продолжаем работу над новыми комплексными продуктами для рекламного рынка и отдельных сфер рекламодателей: авто, ритейл, недвижимость и других, их появление планируется уже в этом году», — комментирует Михаил Щеткин, директор по развитию Soloway.
Расширенные таргетинги Soloway доступны всем клиентам на self- и full-service. Подключить аудиторные сегменты можно самостоятельно в каталоге или через персональных менеджеров. На втором этапе интеграции планируется обновление веб-сегментов.